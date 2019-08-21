Футбол

Ученые определили, что Месси сильнее РоналдуАктуальные Новости 06:34

Ученые из Левенского католического университета в Бельгии разработали формулу, позволившую определить, что Лионель Месси сильнее Криштиану Роналду. Работа велась совместно с аналитиками из компании SciSports, специализирующейся на сборе данных.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бельгийские ученые доказали: Месси в два раза лучше Роналду

Sport24.ru04:28

Ученые определили лучшего футболиста в паре Роналду — Месси

Газета.Ru05:36

Бельгийские ученые выяснили, кто сильнее — Месси или Роналду

Матч ТВ02:25

Роналду или Месси: Футболисты соревнуются за звание лучшего в мире

Комсомольская правда04:19

Бельгийские ученые определили, что Месси лучше Роналду

Спорт-Экспресс03:26

Учёные вывели формулу для определения лучшего в паре Роналду — Месси

Чемпионат02:45

Бельгийские ученые считают, что Месси превосходит Роналду

ТАСС05:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:50, Ашберн
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Политика

Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве

Возвращение РФ к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Обновлено в 04:44
Технологии

Мобильный интернет «Мегафона» назван самым быстрым в России

Озвучен специалистами оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:15
Политика

В МИД КНР оценили решение США о продаже Тайваню вооружений

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал решение США одобрить продажу вооружений Тайваню.
Обновлено в 04:21
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Футбол

Рибери договорился с «Фиорентиной»

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери продолжит карьеру в «Фиорентине».
Обновлено в 02:59
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Армия и оружие

Сенатор: США годами врали про оборонительный характер системы ПРО

Обновлено в 03:46
Технологии

Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»

Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Общество

Дмитрий Медведев обсудил с новгородским губернатором пользу лекций по ЗОЖ

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым сообщил о лекциях по здоровому образу жизни (ЗОЖ), которые каждый месяц проводятся в регионе.
Обновлено в 06:25
Транспорт

Базовый аэропорт пригрозил «России» прекратить ее обслуживание

«Восьмого августа руководство ВВСС в письменной форме действительно проинформировало своего базового перевозчика и давнего партнера о возможном прекращении обслуживания его рейсов», — заявил РБК официальный представитель «России».
Обновлено в 08:02
Происшествия

Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Транспорт

В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог

Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Один человек погиб в результате ночной перестрелки в Краснодаре

Обновлено в 03:32
Армия и оружие

В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД

Обновлено вчера в 16:45
Футбол

«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»

ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Гаджеты

Western Digital представила революционный SSD-накопитель для геймеров

Обновлено в 06:02
Хоккей

Актер Ярушин расторг контракт с «Динамо» через сутки после подписания

Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с актером и телеведущим Станиславом Ярушиным.
Обновлено в 06:16
Энергетика

Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Футбол

«Спартак» вылетел в Португалию на матч Лиги Европы с «Брагой»

"Спартак" вылетел в Португалию на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой". Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Обновлено в 03:29
Экономика

Белоруссия предложила России совместно продвигать экспорт

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с гендиректором Российского экспортного центра (РЭЦ) Андреем Слепневым заявил о перспективе сотрудничества Белоруссии и России по оказанию совместной поддержки экспорта в третьи страны.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика

Девушке Бориса Джонсона отказали в американской визе

Обновлено в 06:26
Общество

Вайнштейн попросил перенести процесс о домогательствах из Нью-Йорка

Продюсер Харви Вайнштейн попросил перенести судебное разбирательство о сексуальных домогательствах из Нью-Йорка в другой округ.
Обновлено в 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное