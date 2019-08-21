Футбол

Ученые определили, что Месси сильнее РоналдуАктуальные Новости 06:34

Ученые из Левенского католического университета в Бельгии разработали формулу, позволившую определить, что Лионель Месси сильнее Криштиану Роналду. Работа велась совместно с аналитиками из компании SciSports, специализирующейся на сборе данных.
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