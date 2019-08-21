Футбол
Ученые определили, что Месси сильнее РоналдуАктуальные Новости 06:34
Ученые из Левенского католического университета в Бельгии разработали формулу, позволившую определить, что Лионель Месси сильнее Криштиану Роналду. Работа велась совместно с аналитиками из компании SciSports, специализирующейся на сборе данных.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился отдыхать в Норвегию.
Обновлено в 06:43
Политика
Макрон назвал условие возвращения России в G7
Агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники Франции, сообщило, что французский президент Эмманюэль Макрон рассказал, от чего будет зависеть возвращение Российской Федерации в G7.
Обновлено в 07:10
Общество
Медведев одобрил практику создания «поликлиник на колесах»
Председатель правительства провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, который доложил главе кабмина о развитии здравоохранения и опыте создания двух мобильных медицинских комплексов — "небольших полноценных поликлиник на колесах", в которые помещается семь врачебных кабинетов.
Обновлено в 06:05
Общество
Третьяковскую галерею на Крымском валу закроют на четыре-пять лет
Здание Третьяковской галереи на Крымском валу в Москве будет полностью закрыто с 2023 по 2027 или 2028 год, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Оренбурге вынужденно сел самолет «Уральских авиалиний»
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом из Душанбе в Жуковский, совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за ухудшения состояния ребенка на борту, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Обновлено в 02:59
Футбол
Круговой подписал контракт с «Зенитом»
Обновлено в 07:04
Общество
В Петербурге благоустроили Пионерский парк площадью в 10 га
Благоустройство Пионерского парка, включенного в 2019 году властями Санкт-Петербурга по просьбе горожан в программу "Формирование комфортной городской среды", завершилось в Калининском районе города.
Обновлено в 07:09
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины
Обновлено в 03:26
Политика
Памфилова обсудила с Собяниным выборы в Мосгордуму
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии в среду, что обсудила с мэром Москвы Сергеем Собяниным ситуацию, сложившуюся на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 04:44
Политика
Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России
Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Здоровье
Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:55
Политика
Путин прокомментировал массовые протесты в Москве
Глава РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном прокомментировал массовые протесты, которые проходили в конце июля в начале августа в Москве.
Обновлено 19 августа в 14:33
Футбол
Роналду: может быть, закончу карьеру в следующем году
Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года.
Обновлено в 02:29
Общество
Жилой комплекс с океанариумом появится у Поклонной горы
Ранее сообщалось, что архсовет одобрил проект строительства многофункционального жилого комплекса на месте недостроенного океанариума на улице Братьев Фонченко в районе Поклонной горы.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
Обновлено в 06:52
Экономика
Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что средняя заработная плата в стране в 2020 году может составить $540.
Обновлено в 06:36
Общество
День города в Москве отметят маскарадом и косплеем
Дороже всего праздник стоил два года назад, во время 870-летия города — 742 млн руб. Праздничные мероприятия состоятся 7–8 сентября.
Обновлено в 02:00
Политика
Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Восточного экономического форума.
Обновлено в 05:42
Футбол
Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» €12 тысяч
Обновлено в 04:47
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Общество
Минпросвещения предлагает ограничить использование телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено 19 августа в 02:36
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде получил название
Новое название фильма о Джеймсе Бонде было объявлено в социальных сетях. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт франшизы.
Обновлено вчера в 14:11
Авто
Представлен 600-сильный универсал Audi RS6 Avant
Можно двигаться накатом до 40 секунд и экономить 800 гр топлива на 100 км. Новый Audi RS6 Avant стандартно оснащается адаптивной пневмоподвеской и дорожный просвет на 20 мм меньше, чем у стандартного универсала.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
В Крыму нашли древний христианский храм
На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм.
Обновлено в 06:35
Политика
Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине
Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.
Обновлено вчера в 06:41