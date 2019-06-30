Наука
Ученые описали предсмертные переживанияГазета.Ru 10:57
Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress. В исследовании приняли участие более 1000 человек из 35 стран.
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с чего всё началось
По словам специалистов, «околосмертные переживания» испытывают примерно 10% людей — среди них как те, кто не находится в непосредственной опасности, так и те, кто, например, попал в боевые условия, автокатастрофу или едва не утонул.RT на русском04:36
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