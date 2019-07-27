Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в РоссииГазета.Ru 15:17
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Жара и солнце воцарились даже на туманном Альбионе: в Британии стоят рекордные +38 градусов.Комсомольская правдавчера в 10:21
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:23, Вашингтон
Происшествия
Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве
МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено в 06:54
Политика
Рябков не видит проблемы в производстве тяжелой воды в Иране
"Что касается наработки Ираном тяжелой воды, темпы не настолько высокие, чтобы это приобретало характер наиболее острой, жгучей и требующей неотложного решения проблемы", - сказал Рябков в преддверии встречи совместной комиссии по СВПД в Вене.
Обновлено в 13:14
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
Обновлено в 10:51
Автоспорт
Феттель стартует последним на Гран-при Германии
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель будет вынужден стартовать последним на Гран-при Германии.
Обновлено в 10:11
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации
Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.
Обновлено в 12:21
Общество
Путин запретил передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ
Владимир Путин подписал закон, запрещающий передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ. Документ появился на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:36
Технологии
«Инновационная ОС» MIUI 11 выйдет до зимы
Короткое сообщение обещает выпуск «инновационной ОС» MIUI 11 до зимы.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Оппозиция окончательно отказалась от насилия в ЦАР
Лидер Народного фронта возрождения ЦАР Нурредин Адам выступили с заявлением, в котором анонсировал отказ от ведения активных боевых действий против правительства.
Обновлено в 17:10
Футбол
В Саранске «Тамбов» одержал победу над «Спартаком»
«Тамбов» обыграл московский «Спартак». Матч, который проходил на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершился со счетом 2:0.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Минобороны Украины заявило о нехватке кандидатов в военные училища
Министерство обороны Украины объявило объявило дополнительный набор на обучение в высших военных училищах и колледжах по причине недобора абитуриентов в отведенное для этого время.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Старшие сыновья Яны Рудковской стали студентами МГИМО
Несколько часов назад продюсер поделилась радостной новостью о том, что её старшие сыновья стали студентами МГИМО.Рудковская воспитывает троих детей от двух браков: сыновей от союза с Батуриным, Андрея и Николая, один из которых является приемным, и сына Сашу от нынешнего мужа Евгения Плющенко.
Обновлено в 03:44
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Интернет
Официальное приложение WhatsApp появится на iPad
Согласно источнику, WhatsApp отложил выпуск приложения для iPad, потому что сначала разработчик хотел изначально построить мультиплатформенную систему.
Обновлено вчера в 15:49
Авто
Ford выпустит новую версию кроссовера Puma
Компания Ford планирует выпустить новую версию компактного кроссовера Puma. Соответствующие сведения были опубликованы зарубежными СМИ.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
Российские разведывательно-дозорные машины добрались до Сербии
Десять бронемашин БРДМ-2 с комплектами запасных частей прибыли из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 07:48
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Экономика
«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банке
«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса
Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.
Обновлено в 10:44
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Два самолета США провели разведку у Крыма
Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 16:42
Финансы
Эксперт рассказал о росте курса доллара до 70 рублей
Курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.
Обновлено в 07:53
Экономика
Нам повезло с санкциями
Например, экономика Соединённых Государств Америки формально растёт уже больше десятилетия.
Обновлено вчера в 23:57