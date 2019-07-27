Жара и солнце воцарились даже на туманном Альбионе: в Британии стоят рекордные +38 градусов.

с чего всё началось

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ученые объяснили жару в Европе и холод в России

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