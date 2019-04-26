Наука
Ученые обнаружили в хлебе опасное веществоРИА Новости 17:52
Пропионат, который используется в качестве добавки при выпечке хлеба для предотвращения образования плесени, может привести к повышенному уровню гормонов, связанных с риском развития ожирения и диабета, выяснили исследователи Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета.
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Политика
Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове
Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:14
Гаджеты
Анонсирован смартфон OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition для фанатов «Мстителей»
Обновлено в 15:20
Общество
Главе московского отделения «Другой России» запретили участвовать в массовых мероприятиях на два года
Чертановский суд Москвы назначил два года административного надзора руководителю московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной, об этом сообщается в группе партии «ВКонтакте».
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Апексимова пришла на премию с красавицей дочкой
Обновлено в 16:56
Политика
Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 20:36
Транспорт
Автомобилисты рискуют отметить майские праздники в пробках
На каких участках дороги движение будет затруднено Ближайшие два дня столичных автомобилистов ждут серьезные пробки.
Обновлено в 14:47
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду
Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».
Обновлено вчера в 01:25
Авто
Чистая прибыль КамАЗа по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 раза
Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета составила 27 млн руб. Годом ранее автопроизводитель отчитался о прибыли в размере более 3 млрд руб. В конце 2018 года сообщалось, что КамАЗ планирует сократить реализацию автомобилей в 2019 году на 9,5%, до 39 тыс. машин, в основном за счет снижения продаж на внутреннем рынке.
Обновлено в 03:27
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42
Футбол
Тур в Европу: «Краснодар» и ЦСКА сыграют матч за место в ЛЧ
Перерыв между 25-м и 26-м турами РПЛ составит всего один день. Центральным матчем выходных станет противостояние между «Краснодаром» и ЦСКА.
Обновлено в 17:00
Политика
Украина в СБ ООН не удержалась от просьбы ввести санкции против России
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко призвал ввести санкции против Москвы, хотя перед этим заявлял, что Киев «далек от такого запроса, как санкции против России».
Обновлено в 19:22
Происшествия
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Политика
Путин назвал победу Зеленского «полным провалом политики Порошенко»
Штаб Зеленского призвал мировое сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Россию, а Порошенко выразил мнение, что принятый указ – это фактически подготовка Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине».
Обновлено в 06:03
Общество
Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»
В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Американский посол пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Обновлено вчера в 00:22
Происшествия
При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человека
В результате стрельбы возле метро «Новые Черемушки» на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщил источник.
Обновлено в 10:39
Политика
Ким Чен Ын покинет Владивосток раньше, чем планировалось
Обновлено в 21:32
Армия и оружие
ГРУ обнаружило в Латинской Америке лагеря подготовки исламистов
Появление в Латинской Америке лагерей подготовки джихадистов стало новым фактором риска обострения ситуации в регионе, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.
Обновлено в 05:56
Политика
Земан возложил на Порошенко ответственность за ситуацию в Донбассе
Президент Чехии Милош Земан в интервью Barrandov TV заявил, что президент Украины Петр Порошенко, который не смог переизбраться на второй срок, несет ответственность за происходящее в Донбассе.
Обновлено в 21:19
Энергетика
Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»
Обновлено в 18:29
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева снялась обнаженной
Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом.
Обновлено в 18:00
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Кино
В Минкультуры объяснили перенос проката фильма «По воле божьей»
В пресс-службе Минкультуры сообщили, что выход фильма «По воле божьей» Франсуа Озона перенесли по причине поздней подачи документов прокатчиком.
Обновлено в 16:35
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Футбол
Футболист «Анжи» объявил о смерти клуба
Защитник махачкалинского «Анжи» Игорь Удалый заявил, что клуб на 99 процентов перестанет существовать.
Обновлено в 11:15
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 08:28
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54