Наука

Ученые обнаружили серьезную опасность употребления мяса и печени
Российская газета
вчера в 21:31

Регулярное употребление красного мяса и печени провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Это происходит из-за значительного повышения в крови уровня ТМАО (триметиламин-N-оксида), являющегося побочным продуктом кишечных бактерий.
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с чего всё началось
В новом исследовании, опубликованном
 в European Heart Journal, ученые демонстрируют, что диета, богатая красным мясом в качестве основного источника белка, значительно повышает уровень циркулирующего ТМАО по сравнению с диетами с белым мясом или немясным источником белка.
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