с чего всё началось

Регулярное употребление красного мяса и печени провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Это происходит из-за значительного повышения в крови уровня ТМАО (триметиламин-N-оксида), являющегося побочным продуктом кишечных бактерий.

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