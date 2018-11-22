Наука
Международная исследовательская группа обнаружила подо льдами Восточной Антарктиды большой источник геотермального излучения, который может быть причиной таяния ледниковых щитов, соответствующий пресс-релиз опубликован на портале Science Alert.
РИА Новости20:53
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Учёные-физики создали магнитный диод
Обновлено в 19:32
Наука
В Сети появилось изображение первого в мире сканера всего тела
Фото первого в мире аппарата для сканирования всего тела опубликовали разработчики уникального сканера.
Обновлено в 16:48
Наука
Ученые рассказали, зачем самкам насекомых отращивать пенис
Ученые из Японии, которые работают в Университете Хоккайдо, рассказали, зачем самкам насекомых отращивать пенис.
Обновлено в 20:29
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Как создание ионолёта может изменить современную авиацию
Вдохновение для создания ионного самолёта инженер черпал из фильма и сериала «Звёздный путь».
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Наука
Физики научат роботов правильно подбрасывать рис в воке
Ученые считают, что разработанная модель поможет построить роботов, которые умеют не только перемешивать, но и подбрасывать продукты.
Обновлено в 11:50
Наука
«Культурные революции» упрощают песни горбатых китов
В новой работе биологи решили исследовать подобные «культурные революции» — резкие смены мотива песен, которые происходят у западноавстралийской популяции, постепенно распространяются на восточноавстралийскую, а через нее в течение нескольких последующих лет — на всю южнотихоокеанскую.
Обновлено в 11:27
Наука
Ученые создадут мозговой имплантат для перевода мыслей в речь
Американские ученые ведут разработку специального устройства для переработки мыслей в речь.
Обновлено в 14:11
Наука
Вещества из лианы уничтожают рак поджелудочной железы
Обновлено в 21:13
Наука
Ученые рассказали о диете против маразма
Обновлено в 20:38
Наука
Создан первый прототип рецептора запахов, имитирующий нос
Ученые из Медицинской школы Университета Дьюка (США) разработали биологическую систему на основе обонятельных рецепторов мыши, которые in vitro способны определять различные запахи.
Обновлено в 05:52
Наука
Получен прямой снимок экзопланетной системы
Планетная система HR 8799 - первая заснятая напрямую, помимо Солнечной системы / © NRC-HIA / C. MAROIS / W. M. KECK OBSERVATORY После получения снимка астрономы могут применять спектрометры для того, чтобы разбить свет планеты, как призма превращает солнечный свет в радугу.
Обновлено в 11:59
Наука
Установлена причина гибели деревьев в тропических лесах
Как стало известно 15-news.ru, они использовали новый метод, помогающий установить точную причину вымирания деревьев во время пожара, падения или шторма.
Обновлено в 16:55
Наука
Биологи объяснили невероятную прочность шипов кактуса их структурой
Один шип чоллы способен поднять кусок свинины весом в полфунта / © L. Brian Stauffer Перед началом экспериментов ученые изучили шипы под электронным микроскопом и заметили, что колючки кактусов невероятно похожи на те, что имеют дикобразы: шипы кактусов имеют и подходящий размер, чтобы вонзаться прямо между мышечными волокнами животных.
Обновлено в 09:59
Наука
Метеорит обвинили в уничтожении древней ближневосточной цивилизации
Обновлено в 21:30
Наука
Детей с умственной отсталостью обнаружили в районах с загрязненным воздухом
Ученые под руководством Эрика Эмерсона (Eric Emerson) из Ланкастерского университета решили проверить, как загрязнение воздуха в некоторых районах Великобритании связано с появлением у детей умственной отсталости — задержки в развитии, которая является либо врожденной, либо развивается в раннем возрасте.
Обновлено в 09:43