Наука

Ученые назвали вызывающие преждевременную смерть продуктыГазета.Ru 01:51

Ученые Северо-Западного университета в США пришли к выводу, что частое употребление яиц, а также других продуктов, в которых содержится большое количество холестерина, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Их исследование опубликовано в MedicalXpress.
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Названы вызывающие преждевременную смерть продукты

Lenta.ru00:30

Названы продукты, вызывающие преждевременную смерть

ToDay News Ufa01:52

Ученые определили, какие продукты сулят преждевременную смерть

Телеканал 360°02:23

Названы повышающие риск смерти продукты

Известия02:57

Ученые определи продукты, вызывающие преждевременную смерть

Российская газета05:11

Ученые раскрыли связь между газировкой и ранними смертями

РИА Новости05:18

Ученые назвали вызывающие преждевременную смерть продукты

Газета.Ru01:51
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Происшествия

Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Представитель Началовой опровергла сообщения о проблемах с похоронами

Обновлено в 04:31
Экономика

Некоторым иностранным судам разрешили перевозить СПГ по Севморпути

Некоторым иностранным судам разрешено провозить сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Москве умер семилетний ребенок-маугли

В Москве от остановки сердца умер семилетний мальчик-маугли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
Обновлено в 05:40
Политика

Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов

Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 05:37
Происшествия

СК попросил суд заочно арестовать трех фигурантов дела Захарченко

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко еще трех человек.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие

Северный флот пополнят подлодки проектов «Борей» и «Ясень»

В прошлом году после ремонта и модернизации в боевой состав вернулись ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Тула" и многоцелевая атомная подводная лодка "Гепард" проекта 971.
Обновлено в 05:16
Технологии

Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт

Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие

«Коммерсантъ» узнал о покупке Египтом десятков российских Су-35

Обновлено в 01:53
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

30-метровый небесный объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта. Он пролетит на расстоянии 305 тысяч километров от Земли.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В Белграде после протестов задержали 18 человек

Обновлено в 05:21
Происшествия

Подростки сломали челюсть шестикласснику и избили его подруг в Москве

Пострадавшие обратились в больницу после конфликта, мальчика госпитализировали с переломом челюсти и тупой раной живота.
Обновлено в 05:49
Происшествия

На Урале многодетную мать ошибочно лечили от рака

В Екатеринбурге мать четверых детей Анна А. отсудила у медиков за неверный диагноз 750 тысяч рублей.
Обновлено в 03:33
Политика

В конгрессе США предложили наказать поддерживающих Мадуро россиян

Законопроект будет иметь и обратную силу — иностранцы, обвиненные в поддержке Венесуэлы, могут лишиться уже полученного права на въезд в Соединенные Штаты.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика

Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:24
Общество

В СК прокомментировали ситуацию с угрозами девочке, написавшей Путину

Обновлено в 05:43
Происшествия

В Ростове полиция проверит видео с плюющей на дверь церкви девушкой

Обновлено в 05:04
Происшествия

В телецентр на Шаболовке поступило сообщение о минировании

В телевизионный и радиовещательный центр на Шаболовке в Москве поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб и ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:16
Финансы

Россия сократила вложения в американские госбумаги на $36 млн

Россия в январе 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) до $13,18 млрд с $13,216 млрд в декабре 2018 года, следует из материалов минфина США.
Обновлено в 04:30
Политика

Более 70% граждан РФ отмечают успешное развитие Крыма

Большинство граждан РФ (73%) уверены что Крым начал развиваться более успешно после того, как стал частью России, чем, когда находился в составе Украины.
Обновлено в 04:31
Общество

Директор «Водоканала» Петербурга уволен с перспективой следствия

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением отправил в отставку генерального директора подведомственного городской власти ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгения Целикова.
Обновлено в 05:02
Музыка

Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей

Обновлено в 04:21
Общество

Божена Рынска вышла в свет с мужчиной накануне похорон Малашенко

Вдова основателя НТВ Игоря Малашенко Боже Рынска накануне похорон своего мужа появилась в обществе в компании американского адвоката Малькольма Тауба.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

В ЛНР обнаружен схрон с оружием

В ЛНР сотрудники Генпрокуратуры Республики обнаружили недалеко от дороги, ведущей в Луганск, замаскированный тайник с оружием и боеприпасами.
Обновлено в 05:01
Общество

Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы

Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.
Обновлено вчера в 19:17
Общество

Фармацевтов предложено наказывать за навязывание лекарств

Чаще всего специалист советует то лекарство, на которое сеть имеет договор, и в 65% случаев пациент следует рекомендациям.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

Белорусские журналисты отказались слушать российского посла

Ведущие негосударственные издания Белоруссии отказались от участия в пресс-конференции российского посла в республике Михаила Бабича.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Саратове возбудили дело из-за ранения школьника на уроке ОБЖ

В Саратове возбудили уголовное дело в отношении школьного преподавателя предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), на уроке которого один из учеников ранил одноклассника.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Дагестане проведут проверку после отказа врача скорой помочь ребенку

Минздрав Дагестана проверит действия врача скорой помощи, отказавшегося помочь ребенку в дагестанском Дербенте и нагрубившего его матери, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 05:46
Общество

Практикантка раскрыла методы работы на шоу Шейнина

Студентка Вероника Косаткина на своем YouTube-канале KOSATKINA рассказала о стажировке в передаче Артема Шейнина «Время покажет» на «Первом канале».
Обновлено в 02:37
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