Наука
Ученые назвали уменьшающие мозг профессииИзвестия вчера в 22:40
Ученые из России, США и Бельгии заявили, что профессия влияет на рост и отмирание клеток мозга, сообщает «РИА Новости». Так, выяснилось, что мозг человека начинает уменьшаться, когда ему приходится делать много однообразных действий.
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с чего всё началось
Профессия не только определяет образ жизни и круг общения человека, но и влияет на структуру головного мозга, утверждают ученые. Необходимость изо дня в день решать похожие задачи увеличивает одни зоны мозга, а другие подавляет.РИА Новостивчера в 01:00
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Футбол
Кононов подтвердил, что Мельгарехо покинет «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о том, что Лоренсо Мельгарехо покидает клуб.
Обновлено вчера в 13:42
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Путешествия
Названы главные претензии россиян к отельным номерам
Наконец, туристы могут жаловаться на то, что подушки в номерах слишком жесткие, мягкие, узкие или широкие.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
«Яндекс» раскритиковал законопроект о значимых информационных ресурсах
Согласно предложенному законопроекту, иностранные инвесторы не смогут владеть более 20% доли в капитале таких компаний.
Обновлено 26 июля в 12:23
Общество
В Приамурье предлагают ввести ЧС федерального уровня из-за паводка
25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке, есть пострадавшие
Уточняется, что ЧП произошло на детской площадке. Другие детали стрельбы остаются неизвестными.
Обновлено в 00:04
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено 26 июля в 04:23
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Экономика
Ставка на освоение месторождений в Мурманской области будет снижена
Власти РФ поддержали инициативу Мурманской области снизить коэффициент ставки недропользования для разработчиков новых месторождений в регионе.
Обновлено 26 июля в 11:40
Происшествия
В Москве второй раз за день задержали сотрудников ФБК Соболь и Жданова
На Трубной задержали также директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и юриста ФБК Любовь Соболь.
Обновлено вчера в 13:14
Авто
Стоит ли менять автомобиль по достижению определенного уровня пробега?
Согласно наиболее распространенной теории, что машину следует менять по достижению пробега в 100 тысяч километров, в противном случае проблемы с ней станут возникать все более часто.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
Гризманн: «Лёжа в кровати, представляю, как буду играть с Месси»
Обновлено вчера в 03:03
Общество
В Тулуне из-за дождей вновь подтопило дома и участки
Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне.
Обновлено вчера в 20:37
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек
Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 21:08
Наука
Ученые: Большинство людей неправильно едят яблоки
Специалисты из австрийского Университета Граца пришли к выводу, что большинство людей неправильно едят яблоки.
Обновлено вчера в 03:24
Политика
От человека, который в час икс поддержит неприятеля своей страны, нельзя выслушивать критику
От человека, который в час икс поддержит или уже поддерживал неприятеля России, нельзя выслушивать даже самую точную, самую болезненную критику воровства, кумовства, распила миллиарда на тротуарной плитке, жульничества на выборах etc.
Обновлено вчера в 04:12
Игры
Авторы Fallout 76 рассказали о планах по поддержке игры до конца сентября
В рамках QuakeCon 2019 создатели Fallout 76 провели тематическую панель, рассказав о ближайших планах по поддержке проекта, которые они планируют реализовать до конца сентября.
Обновлено вчера в 14:39
Авто
В продаже появился полноприводный автодом на базе Toyota Town Ace
На одном из западных порталов выставили на продажу необычный автофургон на основе модели Toyota Town Ace, который в 2017 году был перевезен в США из Японии.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие
Два самолета США вели разведку у берегов Крыма
За минувшие сутки сразу два самолета ВМС США вели разведку у берегов Крыма. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено вчера в 18:04
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Рейтинги Консервативной партии взлетели после избрания Джонсона премьером
Консервативная партия Великобритании увеличила отрыв от лейбористов до 10% после того, как Борис Джонсон занял пост премьер-министра страны, приводит данные опроса YouGov газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 21:25
Гаджеты
Huawei выпустит два флагманских процессора, в том числе и с 5G
По новым данным, в 2019 году будут представлены две новые однокристальные платформы, причем одна из них уже получит встроенный 5G-модем.
Обновлено вчера в 13:47