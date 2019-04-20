Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумияИзвестия 01:05

В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей). Таким образом, ученые пришли к выводу, что активность способна улучшить не только физическое здоровье, но и умственное.
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Ученые рассказали, как улучшить работоспособность мозга

ПолитРоссиявчера в 14:45

Ученые назвали способ избежать слабоумия

РИА Новости00:25

Ученые раскрыли, как избежать деменции

Аргументы недели06:57

Учёные Бостонского университета назвали способ борьбы со слабоумием

RT на русском02:12

Американские ученые назвали способ борьбы со слабоумием

РБК04:55

Физическая активность замедлила возрастную деменцию

Naked Science05:46

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Известия01:05
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«АвтоСТАТ» определил самые популярные автомобили в России

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Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Политика

В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР

Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Венсан Кассель в третий раз стал отцом

Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Обновлено в 06:23
Происшествия

В ДТП с маршруткой на Дунайском проспекте пострадали три человека

Обновлено в 07:43
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Москвой, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс порталу BNS, комментируя встречу президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

В США две школьницы задержаны за планы совершить серию убийств

Две 14-летних девочки во Флориде были арестованы после того, как учитель обнаружил их планы убить девять человек, говорится в сообщении местного шерифа.
Обновлено вчера в 16:52
Политика

Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Наука

Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

Обновлено вчера в 15:38
Культура

В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Здоровье

Пермячку позвали на прием к врачу через три месяца после ее смерти

Обновлено в 04:52
Общество

Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева

Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
Обновлено вчера в 05:42
Шоу-бизнес

Инфаркт, сепсис, отравление: После Уфы Быкову приписали новые диагнозы

После решения врачей о срочной перевозке пациента в московский НИИ имени Бурденко в СМИ продолжили появляться всё новые диагнозы.
Обновлено в 01:29
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Происшествия

В Новгородской области рыбак погиб, перевернувшись в лодке

Трое рыбаков перевернулись в лодке в акватории Сиверсова канала в Новгородской области.
Обновлено в 07:38
Экономика

Эксперимент по маркировке драгметаллов позволил отследить 707 партий

Эксперимент проводился с 1 июня по 1 ноября 2018 года.
Обновлено в 06:59
Хоккей

ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина

Армейцы стали шестой командой, которая выигрывала Кубок Гагарина - ранее он трижды покорялся "Ак Барсу", по два раза - "Металлургу", "Динамо" и СКА, один раз - "Салавату Юлаеву".
Обновлено вчера в 15:56
Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
Общество

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году.
Обновлено в 04:51
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину

В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 06:20
Происшествия

Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье

Не менее 289 человек потеряли имущество в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщила администрация региона.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие

У России появятся атомные подлодки с крылатыми ракетами

Источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил журналистам о том, что Министерство обороны не исключает возможности создать две новые атомные уникальные подлодки "Борей-К".
Обновлено в 06:24
Общество

В России появятся частные кладбища

Обновлено вчера в 00:15
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол

Манчестер Сити — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)

В первом круге турнира встреча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» завершилась победой «горожан» со счётом 1:0. «Манчестер Сити» набрал 83 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Ливерпулю».
Обновлено в 06:50
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