Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумияРИА Новости 00:25
Физическая активность даже менее чем 2,5 часа в неделю способна сократить риск развития деменции, выяснили исследователи Бостонского университета. Своими наблюдениями они поделились в журнале JAMA. Научная работа проводилась в период с 2016 года по февраль 2019-го.
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Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
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Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Авто
УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер»
Ульяновский автозавод приступил к продажам новой модели УАЗ «Хантер».
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
У будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище
Наиболее вероятным именем для будущей принцессы называют имя Диана, в честь матери принца Гарри, принцессы Дианы.
Обновлено в 05:49
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Хоккей
ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина
Армейцы стали шестой командой, которая выигрывала Кубок Гагарина - ранее он трижды покорялся "Ак Барсу", по два раза - "Металлургу", "Динамо" и СКА, один раз - "Салавату Юлаеву".
Обновлено вчера в 15:56
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Обновлено вчера в 15:45
Авто
ЦОДД назвал машины, водители которых чаще всего нарушают ПДД
По словам представителей Центра организации дорожного движения, существуют марки автомобилей, водители которых чаще других оказываются в эпицентре нарушений ПДД.
Обновлено в 05:54
Политика
В интернете появилось видео выдачи денег массовке Порошенко
Второй тур выборов президента Украины пройдёт завтра. В нём примут участие Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:51
Футбол
Манджукич выбыл из строя до конца сезона
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем с "Фиорентиной".
Обновлено в 05:33
Политика
Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Общество
Мединский принял участие в открытии дня заботы о памятниках
Министр культуры РФ Владимир Мединский принял участие в открытии Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры в субботу в Москве на территории ансамбля Донского монастыря, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:56
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
У Венсана Касселя родилась Амазонка
Французский актер Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 11:06
Армия и оружие
Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских силовиков вечером в пятницу подорвалась на своих минах при попытке выдвинуться в направлении села Октябрь на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 15:19
Авто
Вариации кроссовера Renault Arkana раскрыты до премьеры
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), размещённое Росстандартом в открытом доступе, позволяет судить о модификациях, которые к лету будут предложены покупателям паркетника Renault Arkana.
Обновлено вчера в 08:59
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования
Неизвестные в Стерлитамаке избили охранника храма Иоанна Предтечи и похитили ящик с пожертвованиями.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала семейную идиллию в Майами
На снимке с сияющей улыбкой запечатлена сама Виктория Лопырева, а также Игорь Булатов и сын.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек
Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Шпаргалка Зеленского на русском рассмешила пользователей сети
Пользователи социальных сетей обратили внимание на листы бумаги, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский держал в руках во время дебатов со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 04:20
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут
Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Низкий доход не помешал Соболь купить семье дорогие квартиры в Москве
Имущество родственников Любови Соболь В своем расследование издание ФАН указывает на то, что у Соболь и ее семьи внушительный список имущества: это и квартиры, и дачи, и земельные участки.
Обновлено в 05:53