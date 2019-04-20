Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумияРИА Новости 00:25

Физическая активность даже менее чем 2,5 часа в неделю способна сократить риск развития деменции, выяснили исследователи Бостонского университета. Своими наблюдениями они поделились в журнале JAMA. Научная работа проводилась в период с 2016 года по февраль 2019-го.
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Учёные назвали простой способ избежать слабоумия

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Ученые назвали способ избежать слабоумия

РИА Новости00:25

Ученые назвали способ избежать слабоумия

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Учёные Бостонского университета назвали способ борьбы со слабоумием

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Физическая активность замедлила возрастную деменцию

Naked Science05:46
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Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
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