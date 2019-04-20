Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумияИзвестия 01:05
В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей). Таким образом, ученые пришли к выводу, что активность способна улучшить не только физическое здоровье, но и умственное.
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