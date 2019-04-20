Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумияИзвестия 01:05

В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей). Таким образом, ученые пришли к выводу, что активность способна улучшить не только физическое здоровье, но и умственное.
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Ученые рассказали, как улучшить работоспособность мозга

ПолитРоссиявчера в 14:45

Назван простой способ избежать слабоумия

РИА Новости00:25

Американские ученые нашли способ избежать слабоумия

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Учёные Бостонского университета назвали способ борьбы со слабоумием

RT на русском02:12

Учёные назвали простой способ избежать слабоумия

News.ru02:21

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Известия01:05

Учёные выяснили, как остановить деменцию

REGNUM00:45
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На Шиесе сожгли два деревянных моста

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Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

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Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

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Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

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Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

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Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
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Политика

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Обновлено вчера в 15:17
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Американский боец Девин Кларк рассказал, что его бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
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Общество

Глава Минвостокразвития вылетел в Забайкалье из–за природных пожаров

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в субботу, 20 апреля, вылетел в Забайкалье, где накануне из-за сложной ситуации с природными пожарами ввели режим ЧС.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного

Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 23:06
Религия

Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено вчера в 11:15
Авто

Mercedes-Benz откажется от партнерства с Renault Nissan

Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань

Обновлено вчера в 19:38
Хоккей

ЦСКА вручили золотые медали КХЛ с лентами прошлогоднего сезона

Обновлено вчера в 16:33
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По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
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Политика

На Украине официально наступил день тишины

Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Игры

Глава студии Spiders рассказала о GreedFall

Студия Spiders, известная по серии ролевых игр Of Orcs and Men, готовится выпустить свой новый проект, ролевую игру GreedFall.
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Франция в рамках миссии по наращиванию присутствия НАТО в странах Балтии и Польше перебросит в Эстонию пять танков и 20 боевых машин пехоты, а также направит около 300 военных.
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Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.
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Футбол

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Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов

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Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России

Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
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Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
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