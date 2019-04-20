Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумияИзвестия 01:05
В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей). Таким образом, ученые пришли к выводу, что активность способна улучшить не только физическое здоровье, но и умственное.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Авто
УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер»
Обновлено в 03:32
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военных
Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде накануне вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало.
Обновлено в 03:28
Политика
Россия ограничит поставки угля, нефти и нефтепродуктов на Украину
С 1 июня Россия вводит запрет на экспорт угля, нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено 18 апреля в 07:53
Футбол
Бэйл определился со своим будущим
Контракт 29-летнего футболиста со "сливочными" рассчитан до июня 2022 года.
Обновлено в 01:53
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Политика
Российский вице-премьер Борисов встретится с Асадом в Дамаске
Вице-премьер РФ и председатель российско-сирийской межправительственной комиссии с российской стороны Юрий Борисов и глава Сирии Башар Асад встретятся в субботу в Дамаске и обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Происшествия
В Забайкалье потушили все природные пожары
Пожары во всех 14 населенных пунктах Забайкальского края полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Павел Табаков не относит себя к представителям «золотой молодежи»
Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
Обновлено в 03:58
Экономика
Структуры банка «Россия» посадят в Крыму один из крупнейших виноградников
Каковы перспективы нового проекта и что еще интересует банк «Россия» в Крыму — в материале «РБК Pro».
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300
Обновлено в 02:34
Экономика
Доля безналичных платежей в первом квартале 2019 года начала снижаться
Доля безналичных платежей в первом квартале 2019 года начала снижаться, следует из совместного исследования Frank RG и производителя касс «Эвотор».
Обновлено вчера в 09:46
Здоровье
Качество гарантируем
Социальный работник обеспечит должный уход за такими людьми.
Обновлено в 02:18
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего оппонента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение иешиву "Торат Хаим".
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Религия
Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье
21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 20:48
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Степной пожар на 7 га потушили возле Домны
Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.
Обновлено вчера в 11:50
Общество
Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде
Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 04:21
Технологии
В России запустился счетчик последних дней свободного интернета
В обществе ведутся обсуждения того, каким станет интернет после вступления в силу закона: некоторые предполагают, что начнется эра «забвения» и люди окажутся отрезанными от мира.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
В Мексике в результате стрельбы на вечеринке погибли 13 человек
Группа неизвестных открыла огонь в ходе вечеринки в городе Минатитлан (штат Веракрус на юго-востоке Мексики), в результате происшествия погибли 13 человек, включая одного ребенка, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Вика Романец устроила скандал из-за ее неудачного фото во время еды
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец устроила скандал из-за ее неудачной фотографии.
Обновлено в 02:44