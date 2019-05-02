Здоровье

Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продуктГазета.Ru 04:03

Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые. Риски его развития оказались наиболее низкими в странах с самым высоким потреблением риса, а самыми высокими - там, где рис ели реже всего.
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Японские ученые раскрыли секрет стройности своего народа

Московский Комсомолец08:27

Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением

RT на русском05:29

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Российская газетавчера в 23:18

Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

Газета.Ru04:03

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Lenta.ru01:55

Назван препятствующий ожирению продукт

Известия00:43

Назван повседневный продукт для борьбы с ожирением

РИА Новости03:32
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Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

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