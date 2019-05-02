Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продуктГазета.Ru 04:03
Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые. Риски его развития оказались наиболее низкими в странах с самым высоким потреблением риса, а самыми высокими - там, где рис ели реже всего.
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