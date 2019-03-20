Наука
Ученые назвали смертельную опасность горячего чаяРИА Новости 12:31
Употребление горячего чая связано с повышенным риском развития рака пищевода, выяснила международная научная группа.
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Наука
Ученые уточнили роль религий в зарождении цивилизации
Обновлено в 14:00
Футбол
Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру
Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Обновлено в 12:51
Космос
Сторонники теории плоской Земли отправятся на поиски «конца света»
Сторонники теории плоской Земли верят в то, что Земля на самом деле имеет форму диска, а Антарктида представляет собой периметр из ледяной стены.
Обновлено в 08:20
Футбол
Игрок сборной России Ахметов назвал лучшего футболиста страны
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов назвал лучшего футболиста страны, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:27
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Общество
Об отнесении граждан к «предпенсионерам» станут информировать в МФЦ
Напомним, что 18 марта был подписан федеральный закон, который с 29 марта позволит потребителям подавать жалобы через МФЦ.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Полиция возбудила дело о клевете по иску Рогозина
Главное управление МВД по Москве по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина возбудило уголовное дело о клевете.
Обновлено в 14:19
Транспорт
Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»
Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы завершено на 40%.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного
В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.
Обновлено в 12:33
Общество
Настоящая весна придет в Москву лишь в середине апреля
Прихода же настоящей весны стоит ждать только к середине апреля.
Обновлено в 02:41
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Общество
В России 50 тысяч судебных приговоров написаны почти под копирку
В 50 тысячах судебных актах текст каждого решения на 80 процентов совпадал хотя бы еще с одним вынесенным вердиктом.
Обновлено в 09:48
Наука
Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов
Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.
Обновлено в 09:52
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Музыка
Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы Ленинград
Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 07:31
Хоккей
«Авангард» обыграл «Барыс» и увеличил преимущество в серии
"Авангард" обыграл "Барыс" в полуфинальной серии Восточной конференции - 3:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Максим Чудинов.
Обновлено в 15:10
Экономика
Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом
Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
США заблокировали автобусы для эвакуации сирийских беженцев
Продолжается блокировка автобусов, предназначенных для эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», американской стороной.
Обновлено 18 марта в 18:41
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Экономика
Позитив постепенно уходит с рынка
Поддержали позитив и внутренние новости.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Здоровье
Около тысячи врачей прошли подготовку по специальности «гериатрия»
Около одной тысячи российских врачей прошли первичную подготовку по специальности «гериатрия».
Обновлено в 14:24
Экономика
Росстат изменил методику расчетов доходов населения
Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23