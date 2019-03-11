Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дняРИА Новости 04:12
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 06:09, Ашберн
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Володин прокомментировал ситуацию в Грузии
По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, действия грузинских властей при проведении сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) противоречат правилам проведения международных мероприятий.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
Украина отказалась прекращать огонь в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат открывать ответный огонь в Донбассе, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 05:58
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Общество
Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам
100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Политика
В Госдуму внесли законопроект о подаче электронных заявлений на отпуск
Авторы предложили внести поправки в Трудовой кодекс, которые предполагают пересылку юридически значимых сообщений между работником и работодателем по электронной почте.
Обновлено в 04:34
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Происшествия
Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублей
В Петербурге за посредничество в передаче взятки арестован оперативный сотрудник ФСБ Кирилл Либен.
Обновлено в 04:42
Энергетика
«Нафтогаз Украины» снизил в среднем на 13% цену на газ для промпотребителей в июле
Предложенные цены на природный газ из ресурсов компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Обновлено в 03:57
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Здоровье
Малышева предложила включить в ОМС обезболивание при медобследовании
По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС.
Обновлено в 05:42
Политика
Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
В Киеве суд разрешил бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Раду.
Обновлено в 04:44
Политика
Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию
Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Общество
Единую платежку за ЖКХ планируют ввести в России
Масса квитанций за услуги ЖКХ уже скоро уйдет в прошлое. В Госдуму передан законопроект о едином платежном документе.
Обновлено вчера в 11:54
Театры
Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета
С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественный руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Обновлено в 06:01
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Обновлено в 05:45
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Военный вертолет разбился в Токио при посадке
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Двоим ирландцам закрыли въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР
Двоим ирландцам на три года закрыли въезд на Украину за то, что в четверг во время посадки самолета в Киеве они достали символику РФ и георгиевские ленты и начали выкрикивать "ДНР, вперед!", сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 05:27
Спорт
Определились соперники женской сборной России на ЧМ по гандболу
Обновлено в 05:09
Единоборства
Брат Нурмагомедова не выступит на турнире в Абу-Даби
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Происшествия
В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Общество
Детские сады разрешили размещать на первых этажах жилых домов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее размещать детские сады на первых этажах в уже построенных жилых домах.
Обновлено в 04:55
Футбол
Чех вернулся в «Челси» на должность советника
Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих".
Обновлено в 05:07