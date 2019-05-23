Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид куренияРИА Новости 14:49
Автор работы Нина Томас признала, что пока не совсем понятно, почему именно нефильтрованные сигареты оказываются самыми смертоносными. По ее мнению, это может быть связано с высоким содержанием смолы. Эксперты напомнили, что курение является одной из основных причин возникновения рака легких.
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Предпочитающие легкие сигареты рискуют заболеть раком не меньше прочих курильщиков
Актуальные Новости04:38
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Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
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Резкое похолодание ожидается в столице
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США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
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По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
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Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
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Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
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Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня
Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся.
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В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Наркотическое вещество найдено в квартире экс-министра по делам открытого правительства РФ Михаила Абызова 23 мая, сообщает Интерфакс.
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Наука
Ученые рассказали о причинах возникновения рака желудка
Среди причин развития рака желудка специалисты назвали вредные привычки, в том числе курение и пристрастие к алкоголю.
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Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии
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Из Кургана будут делать «умный город», из курганцев — «активных граждан»
Представитель Кургана Станислав Скворчевский, начальник городского управления информационных технологий, рассказал о действующих муниципальных проектах, которые уже можно отнести к программе «Умный город».
Обновлено в 05:13
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
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Apple зарегистрировала новые модели iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
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Американская частная компания SpaceX сегодня вновь попытается запустить 60 мини-спутников
Первоначально запуск намечался еще на 16 мая, но несколько раз переносился по разным причинам.
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Хоккей
НХЛ удовлетворена решением о сокращении дисквалификации Войнова
Национальная хоккейная лига (НХЛ) удовлетворена решением независимого арбитража о сокращении срока дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова до середины следующего сезона.
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Виктории Нуланд отказали в российской визе
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Обновлено в 13:52
Футбол
Канселу может перейти в «Манчестер Сити»
Португальский защитник туринского «Ювентуса» Жоау Канселу может стать футболистом английского «Манчестер Сити».
Обновлено в 10:46
Игры
Dead Cells: два миллиона продаж и консольное дополнение Rise of the Giant
У сотрудников студии Motion Twin сразу два повода для гордости. Общие продажи их рогалика Dead Cells превысили два миллиона.
Обновлено в 17:47
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Двух россиянок выписали после ДТП в Италии
Двух россиянок уже выписали после ДТП с туристическим автобусом в Италии.
Обновлено в 12:42
Наука
Динозавры могли переходить от ходьбы на четырех лапах к двум в течение жизни
Растительноядные великаны — диплодоки, брахиозавры и другие зауроподы — были слишком велики и могли опираться лишь на все четыре мощные лапы.
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Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
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ЦБ опроверг попытки заработка на краткосрочных колебаниях валют
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Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
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Культура
Анна глазами войны: отмеченный фестивальными наградами фильм вышел на экраны
Война продолжится в игре, которую героиня Марты Козловой (в эти глаза не проникнешь) еще не знает, но знает зритель.
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Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено в 18:05