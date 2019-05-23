Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид куренияРИА Новости 14:49

Автор работы Нина Томас признала, что пока не совсем понятно, почему именно нефильтрованные сигареты оказываются самыми смертоносными. По ее мнению, это может быть связано с высоким содержанием смолы. Эксперты напомнили, что курение является одной из основных причин возникновения рака легких.
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Предпочитающие легкие сигареты рискуют заболеть раком не меньше прочих курильщиков

Актуальные Новости04:38

Назван самый смертоносный вид курения

Lenta.ru06:11

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Planet Today12:16

Американцы сделали несколько новых выводов о курении

Телеканал 360°10:53

Ученые рассказали, какие сигареты наиболее опасны

Московский Комсомолец11:06

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

РИА Новости14:49

Сигареты без фильтра связали с еще большим риском развития рака легких

N+108:21
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Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»

Обновлено в 08:10
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Общество

Резкое похолодание ожидается в столице

В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Обновлено в 06:10
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
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Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Политика

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Политика

Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня

Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся.
Обновлено в 17:32
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Наркотическое вещество найдено в квартире экс-министра по делам открытого правительства РФ Михаила Абызова 23 мая, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 11:19
Наука

Ученые рассказали о причинах возникновения рака желудка

Среди причин развития рака желудка специалисты назвали вредные привычки, в том числе курение и пристрастие к алкоголю.
Обновлено в 16:41
Футбол

Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии

Обновлено в 14:29
Общество

Из Кургана будут делать «умный город», из курганцев — «активных граждан»

Представитель Кургана Станислав Скворчевский, начальник городского управления информационных технологий, рассказал о действующих муниципальных проектах, которые уже можно отнести к программе «Умный город».
Обновлено в 05:13
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Гаджеты

Apple зарегистрировала новые модели iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:27
Космос

Американская частная компания SpaceX сегодня вновь попытается запустить 60 мини-спутников

Первоначально запуск намечался еще на 16 мая, но несколько раз переносился по разным причинам.
Обновлено в 18:05
Хоккей

НХЛ удовлетворена решением о сокращении дисквалификации Войнова

Национальная хоккейная лига (НХЛ) удовлетворена решением независимого арбитража о сокращении срока дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова до середины следующего сезона.
Обновлено в 17:56
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Футбол

Канселу может перейти в «Манчестер Сити»

Португальский защитник туринского «Ювентуса» Жоау Канселу может стать футболистом английского «Манчестер Сити».
Обновлено в 10:46
Игры

Dead Cells: два миллиона продаж и консольное дополнение Rise of the Giant

У сотрудников студии Motion Twin сразу два повода для гордости. Общие продажи их рогалика Dead Cells превысили два миллиона.
Обновлено в 17:47
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Двух россиянок выписали после ДТП в Италии

Двух россиянок уже выписали после ДТП с туристическим автобусом в Италии.
Обновлено в 12:42
Наука

Динозавры могли переходить от ходьбы на четырех лапах к двум в течение жизни

Растительноядные великаны — диплодоки, брахиозавры и другие зауроподы — были слишком велики и могли опираться лишь на все четыре мощные лапы.
Обновлено 21 мая в 02:52
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Хоккей

Канада отыгралась за 0,3 секунды до сирены и вышла в полуфинал ЧМ

Обновлено в 13:10
Финансы

ЦБ опроверг попытки заработка на краткосрочных колебаниях валют

Банк России не пытается заработать на краткосрочных колебаниях курса валют, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Культура

Анна глазами войны: отмеченный фестивальными наградами фильм вышел на экраны

Война продолжится в игре, которую героиня Марты Козловой (в эти глаза не проникнешь) еще не знает, но знает зритель.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл

Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено в 18:05
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