Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид куренияРИА Новости 14:49

Автор работы Нина Томас признала, что пока не совсем понятно, почему именно нефильтрованные сигареты оказываются самыми смертоносными. По ее мнению, это может быть связано с высоким содержанием смолы. Эксперты напомнили, что курение является одной из основных причин возникновения рака легких.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Предпочитающие легкие сигареты рискуют заболеть раком не меньше прочих курильщиков

Актуальные Новости04:38

Назван самый смертоносный вид курения

Lenta.ru06:11

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Planet Today12:16

Американцы сделали несколько новых выводов о курении

Телеканал 360°10:53

Ученые рассказали, какие сигареты наиболее опасны

Московский Комсомолец11:06

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

РИА Новости14:49

Сигареты без фильтра связали с еще большим риском развития рака легких

N+108:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 20:42, Ашберн
Гаджеты

«Яндекс» выпустил управляемый Алисой медиаплеер «Яндекс. Модуль»

В качестве второго способа управления модулем компания представляет «умные колонки».
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Обновлено в 02:25
Происшествия

Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха

Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет

Июньским вечером 2018-го года няня, испытывавшая неприязнь к чужому ребенку, высыпала в кашу шесть десертных ложек соли и накормила ею мальчика.
Обновлено в 10:42
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Космос

Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два таинственных объекта

Очевидцы из Мексики сняли на камеру два таинственных объекта, пролетевших над вулканом Попокатепетль.
Обновлено в 12:10
Хоккей

Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов

Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.
Обновлено в 18:16
Общество

У Владимира Мединского обнаружился пентхаус за 200 миллионов

В ФБК оценили, что даже без мебели и внутренней отделки стоимость таких апартаментов составляет не менее двухсот миллионов рублей.
Обновлено в 13:51
Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 12:03
Хоккей

Яшкин: конечно, нас просили сыграть пожёстче против Драйзайтля

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча с Германией (5:1).
Обновлено в 16:42
Армия и оружие

Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

В России разрабатывают новые гидросамолеты

"Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолетов", - говорится в сообщении.
Обновлено в 20:20
Происшествия

Мужчина покорил вершины всех континентов и умер, спускаясь с Эвереста

Американец, покоривший вершины семи континентов, скончался после восхождения на Эверест, передает NBC News.
Обновлено в 19:55
Авто

Уникальная Волга, которая заставляет обернуться

Ярко-красный автомобиль с необычной для отечественной марки формой кузова и множеством хромированных деталей приковывает к себе восторженные взгляды местных жителей.
Обновлено в 02:55
Общество

Семья Бута впервые получила американскую визу

В январе МИД России направлял США ноту протеста из-за полугодовой задержки выдачи визы родственникам Бута.
Обновлено в 18:20
Политика

Трамп считает, что США не должны были вторгаться в Ирак

Президент США Дональд Трамп заявил, что стране не нужно было в 2003 году вторгаться в Ирак для свержения президента Саддама Хусейна, необходимо было наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Обновлено в 17:54
Хоккей

Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес»

Защитник Вячеслав Войнов не сыграет больше за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:01
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 22:57
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено в 10:44
Политика

Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019

Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 17:53
Происшествия

В Реутове маршрутка врезалась в детский сад

Обновлено в 14:11
Гаджеты

Samsung Galaxy A70S станет первым смартфоном с камерой на 64 Мп

Samsung Galaxy A70S получит 64-мегапиксельную камеру, тогда как в предшественнике установлен модуль на 32 Мп.
Обновлено в 06:13
Политика

Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без Польши

Согласно документу, трубопровод до границы с Польшей будет очищен силами Белоруссии и России.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Футбол

После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Культура

Алсу впервые дала комментарий после победы дочери на шоу «Голос»

По словам Алсу, "все закончится хорошо", об этом она заявила в интервью радиостанции "Серебряный дождь".
Обновлено вчера в 14:17
Наука

Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи

Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра Абызова

Обновлено в 06:20
Космос

Работавший на SpaceX инженер арестован в США

По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 19:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное