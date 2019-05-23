Ученые назвали самый смертоносный вид куренияРИА Новости 14:49

Автор работы Нина Томас признала, что пока не совсем понятно, почему именно нефильтрованные сигареты оказываются самыми смертоносными. По ее мнению, это может быть связано с высоким содержанием смолы. Эксперты напомнили, что курение является одной из основных причин возникновения рака легких.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.

Происшествия В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет Июньским вечером 2018-го года няня, испытывавшая неприязнь к чужому ребенку, высыпала в кашу шесть десертных ложек соли и накормила ею мальчика.

Космос Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два таинственных объекта Очевидцы из Мексики сняли на камеру два таинственных объекта, пролетевших над вулканом Попокатепетль.

Хоккей Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.

Общество У Владимира Мединского обнаружился пентхаус за 200 миллионов В ФБК оценили, что даже без мебели и внутренней отделки стоимость таких апартаментов составляет не менее двухсот миллионов рублей.

Происшествия СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Хоккей Яшкин: конечно, нас просили сыграть пожёстче против Драйзайтля Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча с Германией (5:1).

Армия и оружие Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.

Армия и оружие В России разрабатывают новые гидросамолеты "Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолетов", - говорится в сообщении.

Авто Уникальная Волга, которая заставляет обернуться Ярко-красный автомобиль с необычной для отечественной марки формой кузова и множеством хромированных деталей приковывает к себе восторженные взгляды местных жителей.

Общество Семья Бута впервые получила американскую визу В январе МИД России направлял США ноту протеста из-за полугодовой задержки выдачи визы родственникам Бута.

Политика Трамп считает, что США не должны были вторгаться в Ирак Президент США Дональд Трамп заявил, что стране не нужно было в 2003 году вторгаться в Ирак для свержения президента Саддама Хусейна, необходимо было наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Хоккей Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес» Защитник Вячеслав Войнов не сыграет больше за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщает "Советский спорт".

Политика Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019 Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.

Гаджеты Samsung Galaxy A70S станет первым смартфоном с камерой на 64 Мп Samsung Galaxy A70S получит 64-мегапиксельную камеру, тогда как в предшественнике установлен модуль на 32 Мп.

Политика Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без Польши Согласно документу, трубопровод до границы с Польшей будет очищен силами Белоруссии и России.

Шоу-бизнес Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.

Футбол После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак» Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.

Наука Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.