Наука

Ученые назвали простой способ хорошо выспатьсяMedical Note 08:06

Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
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