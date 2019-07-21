с чего всё началось

Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.

Происшествия Сотрудника МЧС задержала ФСБ на планёрке в администрации Читы Сотрудники забайкальского УФСБ 22 июля вывели с планерного заседания в администрации Читы сотрудника регионального МЧС.

Политика ЦИК Украины представила первые данные об итогах выборов в Раду Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных парламентских выборах, следует из данных ЦИК.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Есть необходимость тратиться из-за непредвиденных обстоятельств (в основном бытового характера).

Происшествия В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.

Здоровье Число заболевших корью на Украине утроится к концу 2019 года Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко – прогнозирует, что число жителей Украины, заболевших корью, увеличится к концу года в три раза с нынешнего показателя в 56 тыс. человек.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.

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