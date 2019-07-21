Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспатьсяMedical Note 08:06
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
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с чего всё началось
Температура тела, которая участвует в регуляции цикла сна / бодрствования, характеризуется циркадным циклом, который на 2-3 градуса по Фаренгейту выше во второй половине дня / ранним вечером, чем во время сна, когда он является самым низким, пишет Medical Xpress.Live24вчера в 01:48
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