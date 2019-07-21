Наука

Ученые назвали простой способ хорошо выспатьсяMedical Note 08:06

Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
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Как теплая ванна улучшает сон

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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная рада нового созыва рассмотрит одним из первых законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
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В Китае прокомментировали «грязь» и пучок травы на фюзеляже F-22

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"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
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