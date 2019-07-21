Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.

Политика Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.

Экономика Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Экономика Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.

Кино Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.

Общество В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем Минпромторг разработал стратегию развития торговли на 2019-2025 годы, где предложил вернуть пиву самостоятельный статус.

Политика Зеленский рассказал, какой законопроект рассмотрит новая Рада Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная рада нового созыва рассмотрит одним из первых законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

Футбол «Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России В первом туре грозненцы отпраздновали минимальную победу над «Краснодаром» (1:0)В следующем туре чемпионата России «Урал» на выезде встретится с «Динамо», а «Ахмат» также на выезде проведет матч с «Рубином».

Политика Выборы в верхнюю палату парламента начались в Японии Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.

Кино 5 интересных фактов о создании фильма «Москва слезам не верит» История трех лимитчиц, приехавших покорять Москву, во многом списана с судеб Веры Алентовой (Катя, справа), которая приехала из Котласа, и режиссера и мужа актрисы Владимира Меньшова - он родом из Баку.

Происшествия Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.

Политика Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина» Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".

Футбол «Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком» Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2).

Общество Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье Облачная погода, дождь и гроза с порывами ветра до 15 м/с ожидаются в Москве в воскресенье, 21 июля.

Политика ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 16:00, во внеочередных выборах в Верховную раду приняли участие 36,25% избирателей.

Политика Абэ хочет «продвинуть» мирный договор с Россией до 2021 года "Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.

Армия и оружие В СМИ заявили, что Израиль способен обойти С-300 и отключить российские БПЛА В издании «Свободная пресса» вышел материал, в котором со ссылкой на зарубежных экспертов заявлено, будто бы Израиль способен в любой момент «отключить» российские БПЛА и обойти оборону зенитных ракетных комплексов С-300, находящихся в Сирии.

Политика Путин назвал причину отказа от президентства Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.