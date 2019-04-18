Здоровье
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечникаРИА Новости вчера в 20:22
Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
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