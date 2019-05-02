Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продуктLenta.ru 01:55
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
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Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Полицейские наблюдают за Куликовым полем и Соборной площадью в Одессе
В ведомстве уточнили, что территорию уже проверили кинологи и взрывотехники.
Обновлено в 02:55
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве
В результате пострадал водитель легковой машины, его осматривают медики.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено 30 апреля в 14:18
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика
Регионы получат около 2 млрд рублей на повышение производительности труда
Правительство России направило в регионы порядка 2 млрд рублей на проекты по повышению производительности труда.
Обновлено в 02:54
Авто
Porsche перепечатала более 700 оригинальных руководств для водителей
Porsche перепечатала более 700 оригинальных руководств по эксплуатации для водителей, в них хранится вся информация об автомобилях марки, начиная с года создания компании.
Обновлено в 02:04
Политика
Курт Волкер предостерег Владимира Зеленского от необдуманных шагов
Спецпредставитель Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер полагает, что избранный президент Незалежной Владимир Зеленский может лишиться доверия граждан в случае отказа от части территорий страны в пользу России для деэскалации конфликта в Донбассе, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства
Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Спорт
100-рублевая купюра признана одной из самых красивых банкнот мира
Российская банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная к ЧМ-2018 по футболу, стала одной из самых красивых купюр мира.
Обновлено вчера в 04:25
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Обновлено вчера в 14:11
Футбол
Голкипер Икер Касильяс перенес инфаркт
Испанский голкипер Икер Касильяс, выступающий в настоящее время за "Порту", перенес инфаркт. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT
Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Пригожин призвал «убрать руки» от участвующей в Евровидении Алсу
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом
В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Специалисты пояснили, что ставить диагноз на основе вышеперечисленных признаков, не стоит, однако игнорировать их также не нужно.
Обновлено в 01:06
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до премьеры
Компания Kia готовит к дебюту внедорожную модификацию хэтчбека Сееd. Новинка под названием Xceed будет представлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов
Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
Обновлено в 01:24
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Политика
Кантор назвал критической ситуацию с антисемитизмом в мире
Евреи по всему миру ощущают критичность ситуации с антисемитизмом, только за 2018 год его уровень вырос на 13%, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор на презентации ежегодного отчёта по антисемитизму.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Зеленский высказался о квартире жены в Крыму
«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — приводит телеканал 360 заявление пресс-службы.
Обновлено вчера в 12:46