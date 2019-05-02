Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьемРоссийская газета 01:06

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт. Кроме того, проблемы с ногами могут указывать на аритмию или неврологические болезни.

Политика Зеленский выбрал главу администрации Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.

Политика Кикабидзе обратился к Зеленскому Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.

Общество В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.

Кино Премьера документального фильма Федорченко «Кино эпохи перемен» пройдет в сентябре Первый показ нового документального фильма Алексея Федорченко об особенностях кинопроизводства в России "Кино эпохи перемен" состоится в сентябре.

Политика Путин подписал закон о «суверенном рунете» Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.

Политика Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

Музыка Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением» В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.

Хоккей «Каролина» со Свечниковым одолела «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Политика Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.

Гаджеты 8К и 5G: телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами — телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.

Происшествия В Сухуме загорелась русская школа Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.

Космос Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".

Происшествия В торговом центре в Иркутске произошёл пожар Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.

Общество Король Таиланда женился на начальнице своей охраны Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.

Шоу-бизнес Анна Снаткина: «Самолет начал падать, и я попрощалась с жизнью» На обратном пути поначалу полет шел нормально. И вдруг мы ощутили мощный толчок и самолет начал падать.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.

Общество Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.