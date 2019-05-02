Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьемРоссийская газета 01:06
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт. Кроме того, проблемы с ногами могут указывать на аритмию или неврологические болезни.
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Медики рассказали о симптомах в ногах, указывающих на серьезные заболевания
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