Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьемРоссийская газета 01:06

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт. Кроме того, проблемы с ногами могут указывать на аритмию или неврологические болезни.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Учёные раскрыли признаки серьёзных проблем со здоровьем

News.ruвчера в 17:58

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Российская газета01:06

Ученые назвали первый признак ряда тяжелых заболеваний

Народные новости00:34

Болезни стоп оказались признаками серьезных заболеваний

Московский Комсомолец03:07

Врачи назвали признаки будущих серьезных проблем со здоровьем

РЕН ТВвчера в 14:50

Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем

Известиявчера в 14:24

Медики рассказали о симптомах в ногах, указывающих на серьезные заболевания

Суть событийвчера в 07:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области

Обновлено в 04:25
Экономика

Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Пожар в русской школе в Сухуме потушен

Обновлено в 03:20
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Политика

Президент Грузии выступила против строительства военной базы США

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.
Обновлено вчера в 03:37
Культура

Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала

Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Космос

В Млечном Пути обнаружили звезду из погибшей галактики

Исследователи предполагают, что обнаруженная звезда, которой дали название J1124 + 4535, относится к одной из карликовых галактик, вращавшихся вокруг Млечного пути.
Обновлено в 00:37
Культура

Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту

На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

В Нур-Султане 20 человек пострадали при пожаре в общежитии

Пожар произошел в четверг в общежитии в столице Казахстана, после ликвидации возгорания 20 человек, в том числе 14 детей, обратились за медицинской помощью, сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 03:27
Политика

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

Власти Венесуэлы должны поделиться предложениями, что в стране нужно изменить, заявил президент Николас Мадуро, слова которого приводятся на сайте возглавляемой им Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).
Обновлено в 01:24
Баскетбол

«Портленд» победил «Денвер» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

Обновлено в 02:03
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Футбол

Барселона — Ливерпуль 3:0

Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Хоккей

Потапов стал игроком «Авангарда»

Обновлено в 03:53
Гаджеты

Компания Uber масштабно обновила приложение

Обновление приложения сервис онлайн-вызова такси Uber запустил незадолго перед выходом на фондовый рынок.
Обновлено в 02:24
Экономика

Порты: балтийско-российско-белорусский треугольник (Delfi, Литва) (Delfi.lt)

Свежая портовая статистика содержит в себе тренды, которые провоцируют, как минимум, два вопроса.
Обновлено в 04:24
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Кино

Фильм «Мстители: Финал» собрал в России 1 млрд рублей за три дня

Обновлено вчера в 10:17
Политика

WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Киркоров отметил день рождения в Дубае с Навкой и Гагариной

В сам день рождения Киркоров находился в самолете с друзьями, сообщив в Instagram, что летит в Дубай показывать свое шоу «THE BEST».
Обновлено вчера в 19:29
Хоккей

Радулов обновил личный рекорд по очкам за один плей-офф НХЛ

Российский форвард Александр Радулов обновил личный рекорд по очкам, набранным в течение одного плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 02:31
Кино

Опубликованы фото из четвертой серии финала «Игры престолов»

Фотографии были опубликованы изданием New York Post.
Обновлено в 03:18
Автоспорт

Саудовская Аравия хочет проводить Гран-при «Формулы-1»

По информации Auto Motor und Sport, власти Саудовской Аравии хотят проводить Гран-при «Формулы-1» и сделали «Либерти Медиа» предложение платить взнос в размере 60 млн евро за гонку.
Обновлено в 03:21
Политика

Нуланд предложила «болезненные санкции» против России

Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.
Обновлено в 00:28
Общество

Провокаторы испортили петербуржцам праздник

Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное