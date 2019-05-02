Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьемРоссийская газета 01:06
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт. Кроме того, проблемы с ногами могут указывать на аритмию или неврологические болезни.
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Медики рассказали о симптомах в ногах, указывающих на серьезные заболевания
Суть событийвчера в 07:28
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
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Президент Грузии выступила против строительства военной базы США
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Происшествия
В Нур-Султане 20 человек пострадали при пожаре в общежитии
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Обновлено в 03:27
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Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Власти Венесуэлы должны поделиться предложениями, что в стране нужно изменить, заявил президент Николас Мадуро, слова которого приводятся на сайте возглавляемой им Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).
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Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
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Барселона — Ливерпуль 3:0
Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
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Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
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Потапов стал игроком «Авангарда»
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Порты: балтийско-российско-белорусский треугольник (Delfi, Литва) (Delfi.lt)
Свежая портовая статистика содержит в себе тренды, которые провоцируют, как минимум, два вопроса.
Обновлено в 04:24
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Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
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Обновлено вчера в 10:17
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WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
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Опубликованы фото из четвертой серии финала «Игры престолов»
Фотографии были опубликованы изданием New York Post.
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По информации Auto Motor und Sport, власти Саудовской Аравии хотят проводить Гран-при «Формулы-1» и сделали «Либерти Медиа» предложение платить взнос в размере 60 млн евро за гонку.
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Нуланд предложила «болезненные санкции» против России
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Обновлено в 00:28
Общество
Провокаторы испортили петербуржцам праздник
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Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
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