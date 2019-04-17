Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульсГазета.Ru вчера в 11:58
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета. Исследование было опубликовано в журнале Open Heart.
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Учащённое сердцебиение у мужчин может указывать на риск преждевременной смерти
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В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли четыре человека. Об этом «РИА Новости» сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
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