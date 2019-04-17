Ученые назвали опасный для жизни пульсГазета.Ru вчера в 11:58

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета. Исследование было опубликовано в журнале Open Heart.

Общество Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.

Спорт Суд не изменил срок ареста Кокорина и Мамаева В Мосгорсуде состоялось заседание суда на апелляцию по мере пресечения Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

Экономика Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.

Политика Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.

Происшествия Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.

Экономика Новым членом правления «Газпрома» назначен Геннадий Сухов Совет директоров "Газпрома" избрал с 15 апреля 2019 года членом правления Геннадия Сухова, говорится в сообщении компании.

Технологии Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Космос Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space Новым генеральным директором компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проектов "Морской старт" и "Наземный старт") назначена Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Происшествия Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Происшествия Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.

Общество Кадастровая палата дала советы по покупке дачи Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.

Политика Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.

Здоровье В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм.

Спорт Медведева ответила болельщику о своих возможностях Фигуристка Евгения Медведева ответила болельщикам, которые не верят, что спортсменка способна достичь высоких результатов в следующем сезоне.

Армия и оружие На Украине солдат-срочник сбежал с оружием из воинской части "Сообщаем, что вечером 16 апреля 2019 года с оружием самовольно оставил место несения службы военнослужащий срочной службы воинской части Григоренко Артем Станиславович", - говорится в сообщении.

Происшествия Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.

Общество УФАС проверит челябинское кафе за слоган «Брать в рот за копейки» Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской области проведет проверку в отношении кафе быстрого питания Street Food, что использовало слоганы "Сосать сколько хочешь" и "Брать в рот за копейки".

Финансы Сегодня индекс МосБиржи попытается закрепиться на уровне выше отметки в 2550 пунктов - Промсвязьбанк Возвращение риск-аппетита наблюдалось входе вчерашних торгов и на американских площадках: ключевые индексы сделали еще один шаг к достижению исторических максимумов, но импульса может не хватить – состояние корпоративного сектора окажет сдерживающее воздействие.

Транспорт На Арбате заменят бетонную плитку Специалисты-каменщики вручную удалят пришедшие в негодность элементы покрытия и заменят из на аналогичные.

Общество Госдума уравняла бумажные полисы ОСАГО с электронными Страховщикам будет запрещено выставлять регрессные требования к сбитым пешеходам, извещение о ДТП можно будет оформлять через портал государственных услуг, а бумажные полисы уравниваются с электронными.

Происшествия При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погибли четыре человека В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли четыре человека. Об этом «РИА Новости» сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Авто Hyundai Creta нового поколения представлен официально Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.

Политика NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.