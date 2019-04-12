Ученые назвали новый способ быстро бросить куритьИзвестия 14:23

Ученые из Имперского колледжа в Лондоне советуют бросать курить вместе с единомышленниками, которые тоже хотят отказаться от этой вредной привычки. В таком случае вероятность успешного отказа от сигарет возрастет почти в шесть раз, сказано на сайте Европейского сообщества кардиологов.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Финансы Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.

Политика Порошенко и Меркель поддержали пасхальное перемирие в Донбассе Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров в Берлине поддержали инициативу о введении пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.

Происшествия Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.

Авто Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.

Политика Ким Чен Ын дал Трампу срок до конца года изменить подход к переговорам Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что у США есть время до конца года, чтобы изменить подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.

Общество Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.

Шоу-бизнес Эмбер Херд рассказала о превращении Джонни Деппа в «монстра» Актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав, как он, будучи нетрезвым, таскал ее за волосы и душил.

Политика Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Космос ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Происшествия Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.

Происшествия В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.

Политика Помпео обвинил Россию в «провокациях и эскалации ситуации» в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях и эскалации ситуации в Венесуэле.

Происшествия В Южно-Сахалинске произошёл пожар на складе с продуктами На складе с продуктами в Южно-Сахалинске произошло возгорание площадью 450 квадратных метров.

Здоровье Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

Политика Телеканал «1+1» подаст в суд на Порошенко Руководство украинского телеканала "1+1" намерено подать в суд на главу государства Петра Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским, которую он устроил, приехав в студию без приглашения.

Происшествия При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов 13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.

Политика В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.