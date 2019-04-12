Общество

Ученые назвали новый способ быстро бросить куритьИзвестия 14:23

Ученые из Имперского колледжа в Лондоне советуют бросать курить вместе с единомышленниками, которые тоже хотят отказаться от этой вредной привычки. В таком случае вероятность успешного отказа от сигарет возрастет почти в шесть раз, сказано на сайте Европейского сообщества кардиологов.
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Ученые назвали новый способ быстро бросить курить

Известия14:23

Ученые назвали максимально быстрый способ бросить курить

РЕН ТВ13:34

Медики назвали максимально эффективный способ бросить курить

News.ru10:47

Назван действенный способ быстро бросить курить

ТВ Центр12:13

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Российская газета12:22

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

РИА Новости10:07

Назван максимально быстрый способ бросить курить

ФАН12:34
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Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
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Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Политика

Порошенко и Меркель поддержали пасхальное перемирие в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров в Берлине поддержали инициативу о введении пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
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Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
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Обновлено в 11:44
Политика

Ким Чен Ын дал Трампу срок до конца года изменить подход к переговорам

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что у США есть время до конца года, чтобы изменить подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.
Обновлено в 19:35
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала о превращении Джонни Деппа в «монстра»

Актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав, как он, будучи нетрезвым, таскал ее за волосы и душил.
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Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

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Политика

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
Обновлено в 14:19
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено в 12:17
Гаджеты

Oppo отправляет на покой флагманскую линейку смартфонов R

Обновлено в 03:20
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Космос

ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Экономика

Неравенство в России: 3% богатых россиян владеют почти всем в стране

По данным прошлого года, оказалось, что 3% богатых россиян владеют почти всем в стране.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения

Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
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Ученые СФУ открыли соединение для светодиодов

Обновлено в 02:11
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски

Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено в 20:38
Экономика

Страховщик выплатил «Роскосмосу» 4,7 млрд руб. за аварию «Союз-ФГ»

Страховая компания «Согласие» выплатила «Роскосмосу» 4,655 млрд руб. за аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ» и пилотируемого корабля «Союз МС-10», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:54
Политика

Помпео обвинил Россию в «провокациях и эскалации ситуации» в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях и эскалации ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 15:37
Происшествия

В Южно-Сахалинске произошёл пожар на складе с продуктами

На складе с продуктами в Южно-Сахалинске произошло возгорание площадью 450 квадратных метров.
Обновлено в 21:58
Здоровье

Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев

За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Политика

Телеканал «1+1» подаст в суд на Порошенко

Руководство украинского телеканала "1+1" намерено подать в суд на главу государства Петра Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским, которую он устроил, приехав в студию без приглашения.
Обновлено в 02:24
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
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В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы

Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 15:42
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Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
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Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

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