Наука
Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультовРИА Новости 19:08
Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:33, Вашингтон
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено в 16:03
Футбол
ESPN: Перес сказал Зидану, что подписать Погба будет очень трудно
Президент мадридского клуба Флорентино Перес сказал тренеру Зинедину Зидану, что подписать 26-летнего француза этим летом будет очень трудно, сообщает ESPN.
Обновлено в 08:48
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Экономика
Пассажиров предупредили о возможном подорожании «Яндекс.Такси»
Представители Общественного объединения пассажиров предупредили граждан о возможном подорожании услуг службы «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Ее схватили за шею: Олешко оправдал агрессивную Ротару
"Одному зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать", - цитирует издание "7 дней" Олешко, в этот момент находившегося рядом с Ротару.
Обновлено в 09:18
Здоровье
Почему в мире растёт число людей, страдающих диабетом
Во всём мире число диабетиков растёт.
Обновлено в 08:00
Политика
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.
Обновлено в 15:30
Политика
В конгресс США внесли проект новых санкций против России
В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act).
Обновлено в 22:01
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Космос
Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Жителей Приморья предупредили о тайфуне «Данас» и сильных дождях
22-23 июля ожидается подход к региону тайфуна "Данас" со стороны Японского моря.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии
Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.
Обновлено в 19:51
Политика
Сенатор США назвал российское приложение угрозой нацбезопасности
Сенатор США Чак Шумер обратился в ФБР и Федеральную торговую комиссию, так как счел приложение FaceApp угрозой национальной безопасности.
Обновлено в 02:51
Кино
Российский мультик получил награду на фестивале в Польше
Режиссёром короткометражки выступила Наталья Мирзоян. Мультик получил название "Пять минут до моря".
Обновлено в 13:00
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено в 13:22
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
Обновлено в 13:33
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Футбол
«Ди Си Юнайтед» разгромил «Цинциннати» благодарю Руни
Обновлено в 22:16
Экономика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Космос
Японские астрономы не обнаружили следов визита инопланетян на Землю
Ямаока признался, что в существование внеземной жизни в космосе верят почти все японские исследователи, при этом никто из них не смог обнаружить признаков посещения Земли пришельцами.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Минздрав: лечащий врач не назначал Frizium тяжелобольному ребёнку
Накануне стало известно о задержании женщины в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог Frizium.
Обновлено в 11:46
Гаджеты
Sony проектирует гибкий смартфон со встроенными в экран датчиками
Как сообщает ресурс LetsGoDigital, речь идёт о смартфонах с гибким дисплеем, а также об аппаратах, оснащённых экраном во фронтальной и тыльной частях корпуса.
Обновлено в 17:04
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено в 09:22
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28