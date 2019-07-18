Наука

Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультовРИА Новости 19:08

Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.
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Стало известно, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта

Medical Note00:01

Ученые выяснили, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта

Российская газета00:43

Ученые: «нижнее» давление оказывает серьезное влияние на риски инфаркта и инсульта

Medikforum.ru05:25

Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные

Питерские заметки02:47

Учёные узнали, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта

Planet Today05:36

Назван новый признак скорой смерти

Lenta.ru07:24

«Верхнее» и «нижнее» давление одинаково влияют на риск инфаркта и инсульта

Вести.Наука09:43
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Происшествия

Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево

Обновлено в 20:56
Происшествия

В Москве упавшее от ветра дерево повредило газопровод и автомобили

В пресс-службе Центрального административного округа агентству сообщили, что упавшее дерево повредило три припаркованных автомобиля.
Обновлено в 19:48
Футбол

Резиуан Мирзов перешел в «Спартак»

Мирзов перешел в «Ростов» в 2017-м году.
Обновлено в 11:55
Спорт

Сборная России по волейболу вышла в полуфинал чемпионата мира

Обновлено в 20:00
Армия и оружие

Швеция усиливает оборону острова Готланд из-за страха перед Россией

Готланд, самый большой шведский остров на Балтике, укрепляется радарами и противовоздушными батареями BAMSE, так как власти опасаются российских десантников, пишет польское издание Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 07:48
Культура

Умер итальянский писатель и режиссер Лучано Де Крешенцо

Обновлено в 12:33
Здоровье

Лицо филиппинца увеличилось в три раза из-за непонятной болезни

Загадочная болезнь увеличила лицо жителя острова Лейте (Филиппины) в три раза. Историю мужчины опубликовал Daily Mail.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие

Индия назвала условие закупки истребителя Су-57

Обновлено в 19:31
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Наука

Трехчастичные столкновения охладят и очистят бозе-конденсат

Физики из США и Великобритании теоретически показали, что трехчастичные столкновения могут охлаждать трехмерный бозе-конденсат и повышать степень его вырождения, если характерный радиус взаимодействия частиц будет ниже определенного порога.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье

Поборовший рак онколог Павленко вернулся к хирургии

Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения рака желудка и тяжелой реабилитации вернулся к хирургии.
Обновлено в 04:35
Технологии

В Швейцарии создали беспилотник в форме летающей кастрюли

Разработчики уделили особое внимание силовой установке беспилотника, поместив два пропеллера один над другим в цилиндрический корпус.
Обновлено в 08:00
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе

В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Наука

Красное сухое вино поможет людям долететь и адаптироваться на Марсе

Обновлено в 13:43
Экономика

Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Данас»

"Общее количество осадков может достигнуть 80-140 мм (50-100% от нормы за месяц)", - отмечается в предупреждении.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено в 16:13
Наука

Илон Маск показал инвазивный нейроинтерфейс с электродами на нитях

Обновлено вчера в 07:44
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять антироссийские санкции

Евросоюз не должен отказываться от санкций в отношении России, заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено в 20:28
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено в 11:23
Политика

Иранские военные захватили в Персидском заливе нефтяной танкер

Обновлено в 06:54
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено в 18:10
Культура

Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены

Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».
Обновлено в 16:41
Политика

СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие

НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет

В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Завершено следствие по делу Александра Шестуна

Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 18:53
Политика

Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, отправив его вместо этого на галерку.
Обновлено в 17:54
Наука

Ученые обнаружили источник заражения, который превращает насекомых в зомби

В природе есть такое явление, как зомби-насекомые. Они становятся такими в результате заражения спорами грибов-паразитов.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек

Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.
Обновлено в 10:16
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