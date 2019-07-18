Наука
Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультовРИА Новости 19:08
Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.
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Происшествия
В Москве упавшее от ветра дерево повредило газопровод и автомобили
В пресс-службе Центрального административного округа агентству сообщили, что упавшее дерево повредило три припаркованных автомобиля.
Обновлено в 19:48
Футбол
Резиуан Мирзов перешел в «Спартак»
Мирзов перешел в «Ростов» в 2017-м году.
Обновлено в 11:55
Спорт
Сборная России по волейболу вышла в полуфинал чемпионата мира
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Швеция усиливает оборону острова Готланд из-за страха перед Россией
Готланд, самый большой шведский остров на Балтике, укрепляется радарами и противовоздушными батареями BAMSE, так как власти опасаются российских десантников, пишет польское издание Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 07:48
Культура
Умер итальянский писатель и режиссер Лучано Де Крешенцо
Обновлено в 12:33
Здоровье
Лицо филиппинца увеличилось в три раза из-за непонятной болезни
Загадочная болезнь увеличила лицо жителя острова Лейте (Филиппины) в три раза. Историю мужчины опубликовал Daily Mail.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
Индия назвала условие закупки истребителя Су-57
Обновлено в 19:31
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Наука
Трехчастичные столкновения охладят и очистят бозе-конденсат
Физики из США и Великобритании теоретически показали, что трехчастичные столкновения могут охлаждать трехмерный бозе-конденсат и повышать степень его вырождения, если характерный радиус взаимодействия частиц будет ниже определенного порога.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье
Поборовший рак онколог Павленко вернулся к хирургии
Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения рака желудка и тяжелой реабилитации вернулся к хирургии.
Обновлено в 04:35
Технологии
В Швейцарии создали беспилотник в форме летающей кастрюли
Разработчики уделили особое внимание силовой установке беспилотника, поместив два пропеллера один над другим в цилиндрический корпус.
Обновлено в 08:00
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Экономика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Данас»
"Общее количество осадков может достигнуть 80-140 мм (50-100% от нормы за месяц)", - отмечается в предупреждении.
Обновлено в 20:52
Наука
Илон Маск показал инвазивный нейроинтерфейс с электродами на нитях
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять антироссийские санкции
Евросоюз не должен отказываться от санкций в отношении России, заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено в 20:28
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено в 11:23
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено в 18:10
Культура
Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены
Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».
Обновлено в 16:41
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет
В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Завершено следствие по делу Александра Шестуна
Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 18:53
Политика
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, отправив его вместо этого на галерку.
Обновлено в 17:54
Наука
Ученые обнаружили источник заражения, который превращает насекомых в зомби
В природе есть такое явление, как зомби-насекомые. Они становятся такими в результате заражения спорами грибов-паразитов.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек
Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.
Обновлено в 10:16