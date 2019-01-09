Космос
Ученые назвали источник загадочных радиосигналов из космоса
Ученые назвали источник загадочных радиосигналов из космосаТК Звезда20:45
Канадские астрономы обнаружили очередной постоянный источник радиосигналов в космосе. Как сообщает научное издание Nature, сигналы были зафиксированы обсерваторией CHIME. Ученые смогли распознать сразу тринадцать быстрых радиосигналов, один из которых повторяется с некоторой периодичностью.
ТК Звезда20:45
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 23:26, Ашберн
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии
Минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократился более чем в два раза при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено в 19:40
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
Обновлено в 17:20
Общество
Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Обновлено в 11:30
Хоккей
«Вашингтон» одолел «Бостон» благодаря дублю Овечкина
Обновлено в 22:00
Политика
США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+
Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Прекращено уголовное дело в отношении Марии Мотузной
Весной 2018 года в отношении Мотузной возбудили уголовное дело по ст. 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.
Обновлено в 11:24
Общество
Молокосодержащую продукцию с заменой жиров будут маркировать открыто
С 11 января производители молокосодержащих продуктов будут обязаны уведомлять покупателей о наличии растительных жиров в составе продукции.
Обновлено в 18:22
Политика
Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР
Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Происшествия
Суд во Франции признал Павленского виновным в поджоге банка
Суд признал российского художника-акциониста Петра Павленского виновным в поджоге здания Банка Франции на площади Бастилии в Париже и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых - условно.
Обновлено в 16:40
Политика
WP: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США
Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 18:46
Космос
Китайский аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки обратной стороны Луны
Китайский космический аппарат "Чанъэ-4", который в начале января совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, прислал панорамные снимки поверхности естественного спутника Земли, сообщает в пятницу Национальное космическое управление Китая (CNSA).
Обновлено в 21:18
Армия и оружие
В США заявили о достижении Россией «четвертого измерения» в вооружении
Россия и Китай уже достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере - на это указывает сверхзвуковое оружие, пишет бывший командующий Северным коммандованием США, отставной генерал-майор Говард Томпсон в своей статье для Hill.
Обновлено в 20:18
Армия и оружие
Китай успешно завершил испытания С-400
На одном из военных полигонов Китая завершены вторые стрельбы из зенитной ракетной системы С-400.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Омске произошел пожар в мечети
Пожар произошел в мечети в Центральном округе Омска, на тушение возгорания прибыли более 30 спасателей.
Обновлено в 21:17
Политика
Трамп настоял на своем праве ввести режим ЧП в США
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что его администрация имеет полное право ввести режим чрезвычайного происшествия в стране.
Обновлено в 23:10
Гаджеты
Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой
Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил новый смартфон самостоятельного бренда Redmi - Redmi Note 7, продажи которого стартуют в Китае уже с 15 января, сообщает News.ru.
Обновлено в 07:17
Общество
Минтранс признал невозможной полноценную работу новой полосы Шереметьево
«Расположение полосы рядом с крупными населёнными пунктами Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км) не позволит полноценно ее использовать — из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить», — объясняют авторы документа.
Обновлено в 20:19
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено в 07:09
ЖКХ
На уничтожение детской горки из заледеневших фекалий дали два дня
Администрация Благовещенского района Амурской области обязала управляющую компанию убрать заледеневшие фекалии с улицы в селе Чигири до субботы, 12 января.
Обновлено в 23:05
Политика
В ФРГ отвергли критику со стороны США из-за «Северного потока — 2»
Глава МИД Германии Хайко Маас отверг критику американского правительства относительно реализации планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», назвав возможные санкции неверным путём.
Обновлено в 15:11
Общество
Российским школьникам могут запретить приносить еду из дома
Роспотребнадзор создал новые санитарные правила для российских школ, согласно которым школьникам запретят приносить еду, приготовленную дома.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Полиция выдала ордер о заборе ДНК Роналду
Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК форварда туринского "Ювентуса" португальца Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:38
Происшествия
Опубликовано видео затопления Тушинского тоннеля
Центр организации дорожного движения правительства Москвы опубликовал видео из Тушинского тоннеля на севере столицы, который затопило из-за подмыва грунта.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено в 13:25
Происшествия
МВД отреагировало на похороны хабаровского авторитета
В управлении МВД по Хабаровскому краю прокомментировали видео с церемонии похорон криминального авторитета Юрия Зарубина в Амурске, в которой якобы участвовали высокопоставленные сотрудники ведомства.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика
Lufthansa впервые за 14 лет стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы
Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 г. обогнала Air France-KLM Group и стала крупнейшей авиакомпанией в Европе по выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK).
Обновлено в 13:18
Автоспорт
Сергей Карякин стал третьим на очередном этапе «Дакара»
Победителем же третьего этапа стал Жерар Гуэль. Стоит напомнить, что Сергей Карякин завоевал бронзу и по итогам второго этапа гонки.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
В США заметили гибель российского военного спутника
В настоящее время основу космического эшелона Минобороны России составляют спутники серии «Тундра», первый из которых был доставлен на орбиту в 2015 году.
Обновлено вчера в 23:12
Космос
Демонстрационный полет пилотируемого корабля Dragon-2 вновь перенесли
Экспериментальный полет пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) без экипажа на борту к Международной космической станции (МКС) вновь отложен, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Обновлено в 21:48
Политика
Роскомнадзор обнаружил экстремистские материалы на ресурсах Би-би-си
Специалисты Роскомнадзора провели проверку на сайте Русской службы Би-би-си и нашли там материалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций».
Обновлено в 10:14