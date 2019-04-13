Наука

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиковРИА Новости 08:32

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа. К такому выводу пришла канадская научная группа, сообщает портал Medical Xpress.
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