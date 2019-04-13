Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетомРИА Новости 03:23
Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, сообщает портал Medical Xpress. Исследователи провели двухдневный эксперимент на добровольцах.
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Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море
Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
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Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
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Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
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Происшествия
В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода
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ФСБ сообщила о контртеррористической операции в Тюмени
В Тюмени введен режим контртеррористической операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
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В 2018 г. реальная зарплата россиян выросла на 6,8%. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин назвал эти темпы рекордными.
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Германия передала Украине грамоту Петра I
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По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Хоккей
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Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
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Шоу-бизнес
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55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
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Политика
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
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Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Футбол
Ведран Чорлука: «„Локомотиву“ надо брать очки и ждать ошибки лидера»
Надо брать очки, не думать, с кем играем, и ждать ошибки лидера.
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ЦСКА впервые не сумел обыграть «Оренбург»
Обновлено в 09:07
Футбол
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1
Обновлено в 14:22
Хоккей
Хартли об отменённой шайбе в матче с ЦСКА: всё остаётся на льду
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал эпизод с отменой шайбы в ворота московского ЦСКА в первом матче серии финала Кубка Гагарина.
Обновлено в 13:35
Общество
Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным
Несколькими днями ранее оказался заблокирован сайт издания «Яркуб», которое так же разместило у себя новость о Путине.
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Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома
Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
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Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
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В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Происшествия
СМИ сообщили о нападении на певицу «Геликон-Оперы» в Москве
Неизвестный в Москве напал на певицу «Геликон-Оперы» Меланию Заридзе.
Обновлено в 13:37
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro оказался сложным и дорогим в ремонте
Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, которая специализируется на ремонте гаджетов, при разборе Huawei P30 Pro пришли к выводу, что в случае поломки починить его будет довольно сложно и затратно.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Украинцы попытались ввезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой
Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.
Обновлено в 13:05