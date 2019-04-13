Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетомРИА Новости 03:23

Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, сообщает портал Medical Xpress. Исследователи провели двухдневный эксперимент на добровольцах.
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Назван идеальный вариант завтрака для диабетиков

Medical Noteвчера в 08:54

Физиолог Борис Жерлыгин: омлет не может быть идеальным завтраком для диабетиков

Medikforum.ru12:06

Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом

Известия02:38

«Открыли яичницу»: физиолог раскритиковал «идеальный» завтрак для диабетиков

РЕН ТВ09:15

Врач рассказал, чем яичница и омлет опасны для диабетиков

РИА Новости10:49

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Российская газета00:33

Диетолог Королёва опровергла слова канадского учёного

News.ru13:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:57, Ашберн

Каким должен быть завтрак диабетика

Вести.UZ11:38
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Армия и оружие

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 11:36
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Происшествия

ФСБ сообщила о контртеррористической операции в Тюмени

В Тюмени введен режим контртеррористической операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
Обновлено вчера в 15:04
Экономика

Топилин снова заявил о рекордном росте реальных зарплат россиян

В 2018 г. реальная зарплата россиян выросла на 6,8%. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин назвал эти темпы рекордными.
Обновлено вчера в 08:32
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Происшествия

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Хоккей

Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»

"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
Обновлено в 13:46
Политика

Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза выходит замуж

55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Происшествия

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Беременная жена Венсана Касселя снялась обнаженной для обложки журнала

Обновлено в 04:35
Футбол

Ведран Чорлука: «„Локомотиву“ надо брать очки и ждать ошибки лидера»

Надо брать очки, не думать, с кем играем, и ждать ошибки лидера.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол

ЦСКА впервые не сумел обыграть «Оренбург»

Обновлено в 09:07
Футбол

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1

Обновлено в 14:22
Хоккей

Хартли об отменённой шайбе в матче с ЦСКА: всё остаётся на льду

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал эпизод с отменой шайбы в ворота московского ЦСКА в первом матче серии финала Кубка Гагарина.
Обновлено в 13:35
Общество

Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным

Несколькими днями ранее оказался заблокирован сайт издания «Яркуб», которое так же разместило у себя новость о Путине.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома

Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Общество

В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Происшествия

СМИ сообщили о нападении на певицу «Геликон-Оперы» в Москве

Неизвестный в Москве напал на певицу «Геликон-Оперы» Меланию Заридзе.
Обновлено в 13:37
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro оказался сложным и дорогим в ремонте

Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, которая специализируется на ремонте гаджетов, при разборе Huawei P30 Pro пришли к выводу, что в случае поломки починить его будет довольно сложно и затратно.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Украинцы попытались ввезти в Белоруссию 800 кг сала

Обновлено в 11:49
Общество

Проход у Боровицких ворот откроют для туристов через несколько месяцев

Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой

Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.
Обновлено в 13:05
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