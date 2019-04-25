Наука
Ученые навели порядок в базе данных противовирусных соединенийГазета.Ru 06:03
Российские химики начали работать с одной из общедоступных химико-биологических баз данных и выяснили, что требуется затратить очень много времени и сил, чтобы обнаружить необходимую для поиска новых противовирусных лекарств информацию о соединениях, обладающих биологической активностью.
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