Наука

Ученые навели порядок в базе данных противовирусных соединенийГазета.Ru 06:03

Российские химики начали работать с одной из общедоступных химико-биологических баз данных и выяснили, что требуется затратить очень много времени и сил, чтобы обнаружить необходимую для поиска новых противовирусных лекарств информацию о соединениях, обладающих биологической активностью.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ученые навели порядок в базе данных противовирусных соединений

Газета.Ru06:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Экономика

ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей

Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Экономика

Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Технологии

Образовательный единорог: стартап Coursera оценили в миллиард

Образовательный стартап Сoursera привлек новый раунд инвестиций в размере $103 млн.
Обновлено в 11:18
Кино

Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой

Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
Обновлено в 11:57
Политика

Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам ВОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:31
Наука

Новый полимер светится белым при растяжении

Предыдущие варианты полимеров, реагирующих на внешнюю механическую силу, имели слабые связи, которые быстро разрушались под действием света и тепла.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Свердловской области на подростка обрушилась кровля здания

Подросток доставлен в больницу города Первоуральск в Свердловской области после обрушения на него балки перекрытия кровли заброшенного здания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

Кристина Асмус поддразнила мужа откровенным фото

Супруга Гарика Харламова Кристина Асмус уже не раз демонстрировала свои совершенные формы, выкладывая в соцсеть откровенные фотографии, которые она всегда сопровождает прикольными подписями.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
Музыка

Музыкальный критик выступил против культа личности Юлии Началовой

Обновлено в 09:12
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко планирует предложить "Газпрому" новое транзитное соглашение.
Обновлено в 11:46
Путешествия

Чартеры из России в Египет могут возобновиться осенью

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил в интервью изданию "Известия", что чартерные авиарейсы из России в Египет могут возобновиться осенью этого года.
Обновлено вчера в 20:27
Футбол

Братья Кокорины извинились перед пострадавшими

Обновлено в 13:22
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Культура

Найдено ранее неизвестное продолжение романа «Заводной апельсин»

В архивах английского писателя Энтони Берджесса найдено ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange).
Обновлено в 09:44
Здоровье

Врачи назвали самый полезный для работы мозга продукт

Обновлено в 01:16
Происшествия

МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия

Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 10:43
Наука

Микроморфология и анализ биомаркеров помогли изучить мобильность неандертальцев

Обновлено в 10:24
Происшествия

В Москве возле Рижского вокзала загорелось двухэтажное здание

Обновлено в 12:58
Происшествия

Власти Шри-Ланки уточнили число погибших в результате терактов

Ранее сообщалось, что в результате серии терактов на Шри-Ланке погибли 359 человек.
Обновлено в 12:57
Футбол

Bild: Зидан хочет видеть Санчо в «Реале»

Видеть 19-летнего хавбека в мадридской команде хочет главный тренер Зинедин Зидан, сообщает Marca со ссылкой на Bild.
Обновлено в 08:17
Общество

Офицерский пляж отвоевал песок

Глава Курортного района Наталья Сечина после проведения публичных слушаний по Офицерскому пляжу в Сестрорецке приняла решение.
Обновлено в 09:21
Общество

Как отличить честного продавца квартиры от мошенника?

Специалисты советуют при первом же просмотре квартиры запрашивать у владельца все необходимые документы, поскольку при ошибке в характеристиках, можно дальше не продолжать обозревать имущество.
Обновлено в 03:27
Авто

Илон Маск хочет выпустить Tesla без руля

Обновлено в 05:00
Космос

Ученые планируют за год обнаружить до 10 слияний нейтронных звезд

Исследователи планируют обнаружить за ближайший год 10 слияний нейтронных звезд, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 11:48
Общество

«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании

Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU.
Обновлено в 13:32
Спорт

12-летний российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Обновлено в 03:47
Экономика

Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн

Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Музыка

Егор Крид сохранил сценическое имя после ухода из Black Star

Недавно стало известно, что 24-летний Егор Крид покидает Black Star. При этом артист сохранит свое сценическое имя.
Обновлено в 10:25
Политика

Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью

Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
ChEMBL
Manually curated chemical database of bioactive molecules with drug-like properties. It is maintained by the European Bioinformatics Institute, of the European Molecular Biology Laboratory, based at the Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, UK.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Национальный центр биотехнологической информации
Подразделение для хранения данных Национальной медицинской библиотеки США
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное