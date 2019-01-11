Наука
Ученые нашли связь между размером мозга и ожирением
Ученые нашли связь между размером мозга и ожирениемРоссийская газетавчера в 23:40
Команда ученых обнаружила, что у людей с более высокими показателями ожирения и соотношения талии и бедер объем мозга был самым низким.
Российская газетавчера в 23:40
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Ученые: У людей с излишним весом происходит «усушка» мозга и повышается риск деменции
Актуальные Новостивчера в 03:43
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 04:03, Ашберн
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