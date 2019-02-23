Наука
Ученые нашли причину быстрого развития рака простатыРИА Новости 09:32
Ученые идентифицировали у мышей ген NSD2 с помощью компьютерного алгоритма. Он был разработан для того, чтобы специалисты могли определить, какие гены рака, найденные у мышей, могут быть актуальны для исследования опухолей в человеческом организме.
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Шоу-бизнес
Госпитализирован режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 19:30
Политика
Порошенко назвал Украину «агрессором»
Президент Украины Петр Порошенко в ходе митинга в городе Жолква оговорился, назвав Украину "агрессором", запись его выступления опубликована в YouTube.
Обновлено в 17:30
Происшествия
В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении
Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Обновлено в 09:41
Музыка
Певица Maruv представит Украину на конкурсе «Евровидение-2019»
Певица Maruv представит Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Обновлено в 17:04
Политика
Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США, gthtlftn РИА "Новости" / "Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд", — отмечается в указе.
Обновлено в 16:57
Политика
Дюжев прокомментировал обвинения Серебрякова в адрес России
Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал Пятому каналу заявление своего коллеги Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран.
Обновлено в 13:36
Экономика
Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов
По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхамов ОАЭ ($98 млн).
Обновлено в 16:16
Происшествия
Грузовой самолет разбился на юге США
Обновлено в 17:19
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в британском Бристоле
Обновлено в 19:27
Армия и оружие
Эксперты в США оценили российскую «торпеду апокалипсиса»
Эксперты американского журнала The Popular Mechanics прокомментировали видео испытаний беспилотного подводного аппарата "Посейдон", ранее опубликованное Минобороны России.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Китая
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье в юго-западной китайской провинции Сычуань.
Обновлено в 20:22
Хоккей
«Колорадо» разгромил «Нэшвилл», Задоров отметился голом и передачей
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» в гостях разгромил «Нэшвилл».
Обновлено в 20:21
Политика
Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию
Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Хабаровске предотвращен массовый расстрел в школе
18-летний студент, собиравшийся придти в школу в Хабаровске с оружием и устроить расстрел, пойман спецслужбами.
Обновлено в 19:17
Спорт
Сундбю: Большунов проделал мужскую работу в скиатлоне
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал слова Александра Большунова, который раскритиковал норвежцев после скиатлона на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).
Обновлено в 18:00
Происшествия
Женщина принесла гроб к зданию самарского правительства
Обновлено 21 февраля в 14:50
Политика
Корабли ВМС Венесуэлы задержали судно с гумпомощью
Военные корабли Венесуэлы 23 февраля задержали судно с гуманитарной помощью из Пуэрто-Рико.
Обновлено в 17:51
Авто
В Сети появились фото новой Lada Vesta FL
Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Происшествия
СМИ сообщили о психиатрической экспертизе для похитителя Куинджи
Следствие направило на психолого-психиатрическую экспертизу Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Дворецкий заявил, что принц Уильям не одобрит вечеринку Меган Маркл
60-летний дворецкий Букингемского дворца Пол Баррел заявил, что принц Уильям не одобрит вечеринку герцогини Суссекской Меган Маркл в Нью-Йорке по случаю скорого рождения её первенца.
Обновлено в 03:58
Транспорт
Правила посадки в самолет изменили в России
Приказ Минтранса России вступил в силу с 24 февраля, сообщило РИА «Новости».
Обновлено в 19:12
Общество
В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин
По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Минобороны провезет по России «джихад-мобиль» боевиков из Сирии
На отдельных железнодорожных платформах разместят «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee, танк Т-55, боевую машину пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD и самоходный минный трал Aardvark JSFU, добавили в Минобороны.
Обновлено 19 февраля в 19:03
Экономика
В РФ предложили с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%
"Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий", - уточнили в Минтруде.
Обновлено вчера в 08:01