Наука
Ученые нашли новый способ эффективного похуденияИзвестия 00:55
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Политика
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
В МИД РФ допустили возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 03:18
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца
Общая стоимость проекта нового авианосца оценивается в 200 миллиардов рублей, время строительства — пять лет (с момента подписания договора на строительство, включая техническое проектирование, до спуска на воду).
Обновлено в 02:42
Гаджеты
Люди выстраиваются в очередь за процессорами AMD Ryzen 3000
Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC.
Обновлено в 03:07
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Наука
Ученые подсчитали, сколько деревьев нужно высадить для спасения Земли
Исследователи федерального технического университета Цюриха подсчитали, что в разных районах планеты необходимо высадить около 0.9 млрд гектаров леса.
Обновлено вчера в 22:41
Авто
В Москве появилась парковка с заездом на высокий тротуар
Обновлено в 02:32
Наука
Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
В Великобритании разрабатывается лазерное и радиочастотное оружие
Обновлено вчера в 14:27
Армия и оружие
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Американский адмирал заявил сенату о российских войсках в Венесуэле
Отвечая на вопрос о российском присутствии, Фоллер сообщил, что Россия не выводила своих военных из Венесуэлы, а президент Владимир Путин продолжает «защищать своего верного друга Николаса Мадуро», предоставляя Каракасу кредиты, оказывая поддержку техникой.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
МИД Британии объяснил отказ в допуске RT и Sputnik на конференцию СМИ
МИД Великобритании отказал сотрудникам российского телеканала RT и информагентства Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая пройдёт в Лондоне 10 июля, из-за того, что эти СМИ якобы распространяют дезинформацию.
Обновлено вчера в 05:17
Гаджеты
Huawei пытается скупать российские технологии
Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 03:19
Общество
Киностудия Горького продаст землю в Москве и Петербурге
В Петербурге студия продает территорию бывшей киностудии "Леннаучфильм" (19,5 тысячи квадратных метров).
Обновлено в 03:28
Политика
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт
Совет Федерации на заседании досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Режиссер Тинто Брасс госпитализирован в Риме
Обновлено в 03:48
Культура
Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью
Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено вчера в 13:58
Энергетика
Brent подорожала до $64,81 за баррель
К 8:08 по Москве утром 10 июля сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,81 за баррель, это на $0,65 (на 1,01%) выше уровня закрытия вторника.
Обновлено в 01:42
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Политика
Саакашвили назвал Путина играющим с Грузией котом
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией как с мышью.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Матвиенко заявила о нагнетании «антироссийской истерии» в Грузии
Нагнетание в Грузии антироссийской истерии выгодно третьим силам, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты российского парламента.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Дочь Тарасова и Костенко отмечает свой первый день рождения
Дочь Тарасова и Костенко отмечает свой первый день рождения Сегодня маленькой Милане исполнился один год.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Жительница Читы угнала такси, чтобы добраться до дома
В Чите задержали женщину по подозрению в угоне такси.
Обновлено в 02:54
Кино
Джордж Р. Р. Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Белые ходоки, мамонты и Старки — в беседе с Entertainment Weekly Джордж Р. Р. Мартин в общих чертах раскрыл, что ждет зрителей в сериале «Долгая ночь», приквеле «Игры престолов».
Обновлено в 03:10