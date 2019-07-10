Наука

Ученые нашли новый способ эффективного похуденияИзвестия 00:55

В мае американские медики назвали простой способ держать вес в норме без диет.
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Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Российская газета00:06

Ученые из США назвали укрепление мышц лучшим способом похудения

Medikforum.ruвчера в 10:24

О новом подходе к похудению рассказали учёные

Питерские заметкивчера в 10:47

Дело не в жире: полным людям посоветовали худеть по-другому

Medical Noteвчера в 07:41

Ученые нашли новый способ эффективного похудения

Известия00:55

Назван новый способ эффективного похудения

News.ru01:58

Суть нового метода, предложенного учеными для похудения

РЕН ТВ02:21
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Политика

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

В МИД РФ допустили возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 03:18
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе

Обновлено в 02:44
Политика

В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Политика

Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца

Общая стоимость проекта нового авианосца оценивается в 200 миллиардов рублей, время строительства — пять лет (с момента подписания договора на строительство, включая техническое проектирование, до спуска на воду).
Обновлено в 02:42
Гаджеты

Люди выстраиваются в очередь за процессорами AMD Ryzen 3000

Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC.
Обновлено в 03:07
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Общество

ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных

ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Наука

Ученые подсчитали, сколько деревьев нужно высадить для спасения Земли

Исследователи федерального технического университета Цюриха подсчитали, что в разных районах планеты необходимо высадить около 0.9 млрд гектаров леса.
Обновлено вчера в 22:41
Авто

В Москве появилась парковка с заездом на высокий тротуар

Обновлено в 02:32
Наука

Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов

Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие

В Великобритании разрабатывается лазерное и радиочастотное оружие

Обновлено вчера в 14:27
Армия и оружие

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Американский адмирал заявил сенату о российских войсках в Венесуэле

Отвечая на вопрос о российском присутствии, Фоллер сообщил, что Россия не выводила своих военных из Венесуэлы, а президент Владимир Путин продолжает «защищать своего верного друга Николаса Мадуро», предоставляя Каракасу кредиты, оказывая поддержку техникой.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

МИД Британии объяснил отказ в допуске RT и Sputnik на конференцию СМИ

МИД Великобритании отказал сотрудникам российского телеканала RT и информагентства Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая пройдёт в Лондоне 10 июля, из-за того, что эти СМИ якобы распространяют дезинформацию.
Обновлено вчера в 05:17
Гаджеты

Huawei пытается скупать российские технологии

Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 03:19
Общество

Киностудия Горького продаст землю в Москве и Петербурге

В Петербурге студия продает территорию бывшей киностудии "Леннаучфильм" (19,5 тысячи квадратных метров).
Обновлено в 03:28
Политика

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт

Совет Федерации на заседании досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Режиссер Тинто Брасс госпитализирован в Риме

Обновлено в 03:48
Культура

Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью

Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено вчера в 13:58
Энергетика

Brent подорожала до $64,81 за баррель

К 8:08 по Москве утром 10 июля сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,81 за баррель, это на $0,65 (на 1,01%) выше уровня закрытия вторника.
Обновлено в 01:42
Политика

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Политика

Саакашвили назвал Путина играющим с Грузией котом

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией как с мышью.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Матвиенко заявила о нагнетании «антироссийской истерии» в Грузии

Нагнетание в Грузии антироссийской истерии выгодно третьим силам, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты российского парламента.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Дочь Тарасова и Костенко отмечает свой первый день рождения

Дочь Тарасова и Костенко отмечает свой первый день рождения Сегодня маленькой Милане исполнился один год.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Жительница Читы угнала такси, чтобы добраться до дома

В Чите задержали женщину по подозрению в угоне такси.
Обновлено в 02:54
Кино

Джордж Р. Р. Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»

Белые ходоки, мамонты и Старки — в беседе с Entertainment Weekly Джордж Р. Р. Мартин в общих чертах раскрыл, что ждет зрителей в сериале «Долгая ночь», приквеле «Игры престолов».
Обновлено в 03:10
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