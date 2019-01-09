Космос
Ученые нашли источник сигналов из космоса
Ученые нашли источник сигналов из космосаФедералПресс09:19
Одиночные радиовсплески впервые обнаружили в 2007 году. Сигналы назвали быстрыми: они появлялись так же внезапно, как и исчезали. Долгое время у астрономов не получалось зафиксировать их, чтобы определить источник.
ФедералПресс09:19
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 21:57, Ашберн
Общество
В России начали продавать яйца в упаковках по девять штук
Обновлено в 20:01
Общество
Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Обновлено в 11:30
Экономика
Подсчитана степень обнищания украинцев за пять лет
Пенсии и размер прожиточного минимума сократились более чем в два раза за последние пять лет на Украине.
Обновлено в 21:04
Политика
США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+
Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил после встречи с конгрессменами намерение своего ведомства снять санкции с En+, "Русал" и "Евросибэнерго".
Обновлено в 17:20
Происшествия
В Омске произошел пожар в мечети
Пожар произошел в мечети в Центральном округе Омска, на тушение возгорания прибыли более 30 спасателей.
Обновлено в 21:17
Космос
Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник
Китай успешно вывел на орбиту новейший коммуникационно-вещательный спутник «Чжунсин 2D» (Zhongxin 2D), предназначенный для телевещания, а также предоставления широкополосного доступа в интернет на всей территории КНР, сообщило Синьхуа.
Обновлено в 21:32
Космос
Ученые нашли источник сигналов из космоса
Обновлено в 09:19
Политика
Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР
Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Происшествия
Прекращено уголовное дело в отношении Марии Мотузной
Весной 2018 года в отношении Мотузной возбудили уголовное дело по ст. 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.
Обновлено в 11:24
Политика
В ФРГ отвергли критику со стороны США из-за «Северного потока — 2»
Глава МИД Германии Хайко Маас отверг критику американского правительства относительно реализации планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», назвав возможные санкции неверным путём.
Обновлено в 15:11
Космос
ТАСС узнал о начале разработки концепции лунного корабля «Союз»
Обновлено в 18:21
Происшествия
Полиция выдала ордер на забор ДНК Криштиану Роналду
Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на получение ДНК 33-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 14:55
Хоккей
Овечкин поднялся на 50-е место по набранным очкам в НХЛ
Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил гол на 35-й минуте матча против "Бостон Брюинз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:44
Экономика
Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%
Ранее статслужба предварительно оценила инфляцию за прошедший год в 4,2%. Рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% по отношению к ноябрю.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Словакии
Пассажирский поезд и грузовой автомобиль столкнулись в районе города Чадца в Словакии.
Обновлено в 17:23
Политика
WP: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США
Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 18:46
Общество
Молокосодержащую продукцию с заменой жиров будут маркировать открыто
С 11 января производители молокосодержащих продуктов будут обязаны уведомлять покупателей о наличии растительных жиров в составе продукции.
Обновлено в 18:22
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7
Обновлено в 11:29
Общество
Роспотребнадзор разрешил приносить в школу не скоропортящиеся продукты
Роспотребнадзор не станет запрещать приносить в школу детям готовые не скоропортящиеся продукты, сообщает ведомство.
Обновлено в 11:26
Общество
Новая ВПП в Шереметьево будет работать с ограничениями
В соответствии с принятым о приаэродромных территориях законом, аэропорты обязаны разграничивать их на семь подзон с разными ограничениями по использованию в смысле уровня авиационных шумов.
Обновлено в 12:13
Политика
МИД Эквадора считает, что Ассанжу лучше сдаться
Власти Эквадора считают, что Джулиан Ассанж, скрывающийся на территории посольства страны в Лондоне, должен сдаться.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Суд во Франции признал Павленского виновным в поджоге банка
Обновлено в 16:40
Общество
Самый богатый человек мира Джефф Безос объявил о разводе
Самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе с женой Маккензи Безос после 25 лет брака.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Образец стальной стены Трампа распилили обычной пилой
Министерство внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки проверило образцы стальных реек, из которой планировалось возвести мощную стену на границе с Мексикой.
Обновлено в 14:12
Политика
Глава NASA не планирует в ближайшее время посещать Россию
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн не планирует в ближайшее время совершать поездки за границу, в том числе в Россию.
Обновлено в 15:42
Политика
Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций
Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.
Обновлено в 05:34
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено в 07:09
Экономика
The Economist: рубль остается недооцененным по «индексу Биг Мака»
«Индекс Биг Мака»: «Индекс Биг Мака» — неофициальный индикатор рынка валют, который позволяет оценить покупательную способность с помощью гамбургера McDonald's.
Обновлено в 17:30
Финансы
Назван максимальный курс доллара на следующей неделе
Объем покупок валюты Банком России может составить 3,5-4 миллиарда долларов в месяц, оценивают главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и директор по операциям на валютном рынке Альфа-банка Александр Красный.
Обновлено в 20:00
Политика
Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что украинские власти намерены разорвать около 40 договоров, которые были заключены с Россией.
Обновлено в 17:48