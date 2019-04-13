Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетомИзвестия 02:38

Ученые из Британской Колумбии (Канада) назвали омлет идеальным завтраком для больных диабетом второго типа. По их словам, именно это блюдо помогает предотвратить выброс сахара в кровь и контролировать уровень глюкозы в течение дня. Эксперимент проводился на добровольцах.

Наука и жизнь

Политика Порошенко приедет на стадион для дебатов с Зеленским 14 апреля Президент Украины Петр Порошенко намерен приехать на стадион "Олимпийский" в Киеве 14 апреля, где планирует провести дебаты с Владимиром Зеленским.

Хоккей Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).

Хоккей НХЛ открыла дело против Кучерова за толчок соперника на борт Российскому нападающему «Тампы-Бэй» Никите Кучеров грозит дисквалификация на несколько матчей Кубка Стэнли за толчок на борт игрока «Коламбуса».

Единоборства Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.

Спорт Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.

Общество Москва и Петербург обменяются опытом по уборке территорий Мэр Москвы Сергей Собянин прислал две столичные бригады для уборки петербургских улиц с целью обмена опытом с Санкт-Петербургом.

Общество Роскомнадзор заблокировал СМИ из Ярославля за новость о Путине Напомним, что 31 марта и 1 апреля ряд СМИ в Ярославле опубликовали информацию о граффити на колоннах здания регионального МВД.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Экономика Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.

Политика Помпео: Россия «вмешивается» в дела Венесуэлы Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что Российская Федерация «вмешалась» во внутренние дела Венесуэлы «без права на это».

Общество Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.

Общество Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.

Космос ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.

Кино В сети появился трейлер девятого эпизода «Звездных войн» Названием новой части стало Rise of Skywalker, что может быть переведено на русский как Возрождение/Подъем Скайуокера.

Политика Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.

Общество Татьяна Навка оказалась самой богатой среди жен сотрудников Кремля Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, задекларировала за прошлый год 218,6 млн руб. доходов, говорится на сайте Кремля.

Общество По поводу сообщений о йоге в СИЗО Мизулина обратилась в Генпрокуратуру Обращение в Генпрокуратуру РФ направила член Совфеда Елена Мизулина по поводу фейковых новостей о йоге в СИЗО, сообщили в пресс-службе сенатора.