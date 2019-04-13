Наука
Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетомИзвестия 02:38
Ученые из Британской Колумбии (Канада) назвали омлет идеальным завтраком для больных диабетом второго типа. По их словам, именно это блюдо помогает предотвратить выброс сахара в кровь и контролировать уровень глюкозы в течение дня. Эксперимент проводился на добровольцах.
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Больше жира, меньше углеводов: диетолог определил лучший вариант завтрака для диабетиков
Medikforum.ruвчера в 10:12
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