Наука
Ученые доказали связь между размером живота и объемом мозга
Ученые доказали связь между размером живота и объемом мозгаHotGeoвчера в 15:59
Британские ученые провели исследование, которое помогло им установить прямую связь между размером живота и мозга. В эксперименте приняли участие 9652 человека в возрасте от 55 лет и старше.
HotGeoвчера в 15:59
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