Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генералаГазета.Ru 17:17

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны. Об этом сообщает news-front.info. По словам Смешко, учения на мысе Опук проходили в условиях сложного рельефа.
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Игорь Петрович Смешко
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер партии «Сила и Честь». Доктор технических наук. Генерал-полковник, с 4 сентября 2003 по 4 февраля 2005 руководитель СБУ.
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