Были учения в Крыму – две тысячи российских десантников из 7-й горной десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз за этот год, сорок самолетов Ил-76

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны. Об этом сообщает news-front.info. По словам Смешко, учения на мысе Опук проходили в условиях сложного рельефа.

Происшествия 28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.

Происшествия Вторую группу косаток из «китовой тюрьмы» доставили в порт Хабаровска Вторую группу косаток из «китовой тюрьмы» доставили в порт Хабаровска, откуда их отправят к месту выпуска в Охотское море.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Политика Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве «В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит участие американской делегации в диалоге между США и Россией по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.

Политика Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрации Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Армия и оружие Британия усилит военное присутствие в Персидском заливе Великобритания собирается направить в Персидский залив миноносец Duncan, чтобы усилить свое военное присутствие в регионе, передает телеканал Sky News.

Происшествия В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.

Армия и оружие Бывшего украинского военного задержали в Луганске Бывшего украинского военного поймали на территории недействующей военной части в Луганске.

Политика Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Космос В Сочи школьники создали прототип платформы для экспериментов на МКС Старшеклассники из пяти регионов России создали аппаратно-программную модульную платформу «Космолаб» — прототип устройства для Международной космической станции, которое поможет размещать оборудование для научных экспериментов и управлять им с Земли через интернет.

Армия и оружие Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим «Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.

Шоу-бизнес Роза Сябитова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд» Роза Сябитова принимала участие в тяжелом испытании: сделав неудачное движение телеведущая упала в воду, сильно ударившись боком.

Авто Создан дизайн-проект салона вертолёта «Ансат» в стиле Aurus Как сообщает РИА Новости, это дизайн проект впервые будет представлен на международном авиасалоне МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга «Вертолёты России».

Здоровье Может ли искусственный интеллект заменить врача Выяснилось, что машинный интеллект почти в семь раз эффективнее выявляет риски сердечно-сосудистых заболеваний, чем врачи во время рутинной диспансеризации.

Здоровье Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.

Гаджеты Google планирует открыть свою собственную социальную сеть В соответствии с Android Police, Shoelace, похоже, имеет много общего с Schemer, еще одной социальной сетью, основанной на местоположении пользователей, которую Google запустил в 2011 году и активировали в 2014 году.

Авто Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.

Политика Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на «КамАЗе» Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.

Экономика Банк «Восточный» предпринимает меры по восстановлению запаса капитала Банк "Восточный" предпринимает действия по восстановлению запаса капитала и продолжает работу в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя сообщение ЦБ РФ о снижении норматива достаточности капитала базового банка "Восточный" ниже нормы.

Шоу-бизнес Владимир Березин рассказал о борьбе с опухолью Известный российский диктор Владимир Березин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что врачи нашли у него гемангиому в позвоночнике.