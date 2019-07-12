Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генералаГазета.Ru 17:17

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны. Об этом сообщает news-front.info. По словам Смешко, учения на мысе Опук проходили в условиях сложного рельефа.
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Игорь Смешко
Были учения в Крыму – две тысячи российских десантников из 7-й горной десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз за этот год, сорок самолетов Ил-76
— Игорь Смешко, украинский политикРИА Новости 21:20

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Украинский политик
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