Были учения в Крыму – две тысячи российских десантников из 7-й горной десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз за этот год, сорок самолетов Ил-76

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны. Об этом сообщает news-front.info. По словам Смешко, учения на мысе Опук проходили в условиях сложного рельефа.

Политика Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2» Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.

Происшествия При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.

Политика Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Армия и оружие Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400 Главы минобороны Турции и США Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило турецкое военное ведомство.

Общество Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.

Происшествия 28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.

Здоровье Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.

Армия и оружие Боевики атаковали российскую базу в Сирии Боевики ночью попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Спорт Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.

Общество ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.

Здоровье В роддоме Владивостока провели особую тренировку В роддоме №4 Владивостока провели учебную тренировку по эвакуации сотрудников и пациентов, сообщает otvprim.ruсо ссылкой на главное управление МСЧ России по Приморскому краю.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Происшествия Лечащие врачи пытаются сохранить руку избитой в Ингушетии девочки Медицинские специалисты предполагают, что им удастся сохранить руку девочке из Ингушетии, которую зверски избивала родная тетя, передает ТАСС.

Кино Стала известна дата выхода второго сезона «Охотника за разумом» Дэвид Финчер сообщил, что второй сезон сериала «Охотника за разумом» выйдет на Netflix 16 августа.

Происшествия Движение поездов на Кольцевой линии метро восстановлено Движение поездов на Кольцевой линии метро, которое приостанавливалось по часовой стрелке из-за падения пассажира, восстановлено.

Транспорт Строительство путепровода в Реутове планируют закончить в сентябре Строительство путепровода в Реутове намерены закончить с опережением графика — в сентябре, сообщает телеканал «360».

Политика «Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России «По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.