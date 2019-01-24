Происшествия

На Сахалине эвакуировали школы из-за сообщений о минированииРБК 20:39

Несколько школ и административных зданий в Южно-Сахалинске были эвакуированы из-за полученных сообщений о заминировании зданий, сообщается на сайте администрации города.
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На Сахалине эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

РБК20:39

Администрация Южно-Сахалинска эвакуирована из-за сообщений о минировании

SakhalinMedia.ru20:30

Из-за сообщения о бомбах в Южно-Сахалинске отменили занятия в 19 школах

РИА Сахалин-Курилы19:54

На Сахалине эвакуировали людей из школ и административных зданий

Российская газета19:54

В школах Сахалина отменяют занятия второй смены

Сахалин.Инфо19:28

На Сахалине эвакуировали школы и административные здания

Газета.Ru20:27

Сообщения о минировании поступили в сахалинские больницы

АСТВ19:56
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Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
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Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
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