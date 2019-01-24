Происшествия
Учеников гимназии №1 в Южно-Сахалинске эвакуировалиАСТВ 18:06
Сегодня, 24 января, примерно в 9:40 гимназию №1 в Южно-Сахалинске эвакуировали. Как сообщают astv.ru очевидцы, персонал и ученики находятся на улице на территории учебного заведения.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 22:19, Ашберн
Происшествия
Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца
Обновлено в 08:44
Происшествия
Власти Южно-Сахалинска сообщили об эвакуации ряда школ
Обновлено в 20:51
Происшествия
Во Флориде при стрельбе в банке погибли пять человек
В результате штурма здания пострадали несколько заложников, пять человек погибло.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Борцов с оргпреступностью заподозрили в коррупции
Чеховские полицейские задержаны по делу о взятках СКР возбудил уголовные дела в отношении двух сотрудников подразделения по борьбе с организованной преступностью Чеховского ОМВД (Московская область).
Обновлено в 12:36
Происшествия
Путин выразил соболезнования Турции после гибели моряков в Черном море
Обновлено в 10:12
Происшествия
Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве
Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено в 17:56
Происшествия
В США арестовали медбрата по делу женщины, забеременевшей в коме
Медбрат арестован в США по громкому делу женщины, которая родила ребенка в больнице, несмотря на то, что уже много лет находится в вегетативном состоянии, сообщил шеф полиции города Финикс в Аризоне Джери Уильямс.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Индонезии 26 человек погибли из-за сильных наводнений
По меньшей мере 26 человек погибли, еще 24 пропали без вести в результате сильных наводнений на острове Сулавеси в Инодонезии.
Обновлено в 21:18
Происшествия
В Крыму суд арестовал участника украинского вооруженного батальона
Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал подозреваемого в участии в украинском незаконном вооруженном формировании "батальон им. Н. Челебиджихана", который был задержан сегодня утром.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Школу в Магаданской области проверят после видео об избиении детей
На сайте одной из телевизионных компаний Магадана 23 января появился видеосюжет о неправомерных действиях директора общеобразовательной школы в селе Тахтоямск Ольского ГО.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Суд обязал Алека Болдуина пройти курсы по управлению гневом
Отмечается, что суд обязал Болдуина пройти занятия по управлению гневом, а также выплатить $120.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Полиция открыла огонь по жилым домам в Ла-Гуайре
Полицейские стреляют по жилым домам в одном из районов города Ла-Гуайра, столицы венесуэльского штата Варгас, есть пострадавшие.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Выжившую в горах Урала туристку доставят в больницу Екатеринбурга
В Свердловской области спасённую в Уральских горах туристку доставят для прохождения лечения в Екатеринбург.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Задержанную в США иранскую журналистку освободили
Журналистка иранского телеканала Press-TV Марзие Хашеми, которая была ранее задержана в США, освобождена.
Обновлено в 18:40
Происшествия
Режим ЧС ввели в двух районах Самары из-за аварии на теплотрассе
Обновлено в 16:00