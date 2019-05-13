Происшествия
Ученик гимназии в Казани взял в заложники целый классПрофиль 07:02
В Казани 17-летний школьник взял в заложники своих одноклассников. Перед началом урока юноша сел на место учителя и выложил на стол пневматический пистолет и нож.
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Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
Обновлено в 05:07
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Политика
Китай ответил США в торговой войне
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Политика
В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины
Обновлено в 12:00
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Владимир Путин призвал защитить Россию от гиперзвукового оружия, прежде чем подобное вооружение появится у других стран.
Обновлено в 14:51
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Авто
Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в РФ
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Умерла бабушка Нелли Ермолаевой
Обновлено в 14:00
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
Минтруд назвал условие для выплаты российской пенсии жителям Донбасса
В Министерстве труда и социальной защиты назвали условие, необходимое для выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российские паспорта.
Обновлено в 03:50
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Савченко: Порошенко готовит узурпацию власти
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко готовит «узурпацию власти».
Обновлено в 15:54
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Экономика
Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей
В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Здоровье
Представитель ВОЗ в России: «Даже малые дозы алкоголя вызывают рак»
Мелита Вуйнович: ВОЗ существует уже 70 лет, объединяя в своих рядах 194 страны-участницы. В том числе туда входит и Россия, а раньше – СССР.
Обновлено в 16:52
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Футбол
«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов
Следственная группа УЕФА ведет расследование в отношении финансовой деятельности «Манчестер Сити», действующего чемпиона Англии.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Технологии
Китайские хакеры 9 лет атаковали российские компании и госструктуры
Positive Technologies и «Лаборатория Касперского» обнаружили китайскую кибергруппировку, которая несколько лет воровала данные у более 20 российских компаний и госструктур.
Обновлено в 05:03
Политика
Новиков: в мире признают Крым российским, но не «под запись»
Согласно итогам социологического опроса, за месяц число французов, считающих Крым частью России, выросло на 11% и составило 37%.
Обновлено в 12:03
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Хоккей
ЧМ-2019. Канада обыграла Словакию – 6:5, Швеция забросила 9 шайб Норвегии
В Словакии продолжается групповой этап чемпионат мира. Сборная России обыграла Чехию (3:0).
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева родила двойню
ИА "Ореанда-Новости" Стало известно, что 7 мая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в московском центре акушерства и гинекологии имени В.И. Кулакова.
Обновлено в 09:30
Политика
Помпео отменил визит в Москву из-за Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву из-за срочной необходимости посетить Брюссель для обсуждения иранского вопроса, передает агентство Франс Пресс, ссылаясь на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:59
Наука
Увеличение размера пениса признано бесполезным и опасным
Выводы исследователей базируются на метаанализе 17-ти научных работ, в них задействовали почти 1 200 мужчин, перенесших операции по увеличению пениса, причём разными способами: как хирургическим, так и с помощью расширителей, вакуумных устройств и уколов.
Обновлено в 10:45
Политика
Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра
39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено в 16:43
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» станет только лучше
Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено в 11:23