Ученик гимназии в Казани взял в заложники целый классПрофиль 07:02

В Казани 17-летний школьник взял в заложники своих одноклассников. Перед началом урока юноша сел на место учителя и выложил на стол пневматический пистолет и нож.

Ученик гимназии в Казани взял в заложники целый класс

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