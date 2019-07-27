Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в РоссииРИА Новости 19:25
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
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с чего всё началось
Жара и солнце воцарились даже на туманном Альбионе: в Британии стоят рекордные +38 градусов. Москвичи и жители Центральной России, напротив, вынуждены доставать осенние куртки.Комсомольская правдавчера в 10:21
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Ученые объяснили почему в Европе аномальная жара, а в России ливни и холод
Комсомольская правдавчера в 10:21
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:31, Вашингтон
Происшествия
Количество задержанных на акции против недопуска кандидатов в Мосгордуму превысило 1300 человек
Ряд задержанных остаются в отделениях полиции, в том числе писатель и публицист Виктор Шендерович и незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов.
Обновлено в 19:07
Общество
В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома
В результате продолжительных и сильных дождей оказались подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.
Обновлено в 19:06
Футбол
Рибери отказался перейти в «Монако»
Бывший игрок «Баварии» Франк Рибери отказался перейти в «Монако», сообщает L’Equipe.
Обновлено в 20:32
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Бруну Фернандеша
«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию контракта с полузащитником «Спортинга» Бруну Фернандешем, сообщает Corriere Dello Sport.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
«Аякс» выиграл Суперкубок Голландии, победив ПСВ
Обновлено в 04:45
Политика
В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси
Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.
Обновлено в 19:11
Футбол
Бывший нападающий ЦСКА Абель Эрнандес перешел в катарский «Аль-Ахли»
Уругвайский нападающий Абель Эрнандес продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Ахли», сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве
«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Происшествия
В КНДР отпустили задержанное российское судно
Посольство России в КНДР сообщило на своей странице в Facebook, что российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», задержанное северокорейскими пограничниками 17 июля, отпущено.
Обновлено в 21:08
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Космос
NASA рассказало о поломке HD-камер на МКС
Видеокамеры высокого разрешения на МКС дали сбой. Они не передают данные на Землю. Причину поломки пытаются выяснить дистанционно.
Обновлено 25 июля в 00:08
Наука
Аляска теряет ледники в 100 раз быстрее, чем предполагалось
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Политика
Трамп не винит Турцию за покупку С-400
У турецких властей были причины на то, чтобы купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 18:03
Общество
Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков
В пятницу, 26 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, по которому предусмотрено ужесточение наказания для водителей, отказавшихся пропускать машины экстренных служб с включенными мигалками и сиренами.
Обновлено вчера в 11:56
Технологии
«Инсайдерская» программа для Microsoft Flight Simulator стартует в августе
Компания Microsoft объявила, что «инсайдерская» программа для Flight Simulator стартует в августе 2019 года.
Обновлено в 17:49
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Политика
Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатора
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2) – трубопровода из России в Германию.
Обновлено в 18:47
Общество
Девушка станцевала на шесте у крыльца мэрии
В города Березники Пермского края девушка станцевала на шесте на крыльце мэрии. Соответствующее видео появилось в "ВКонтакте".
Обновлено в 19:37
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Здоровье
В Британии студентка не дождалась помощи врачей и покончила с собой
В Великобритании студентка покончила с собой, так и не дождавшись психологической помощи. Об этом 27 июля сообщило издание Mirror.
Обновлено в 21:24
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:36
Футбол
Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.
Обновлено в 15:24
Экономика
Нам повезло с санкциями
Например, экономика Соединённых Государств Америки формально растёт уже больше десятилетия.
Обновлено вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился романтическим снимком с Пугачевой из Юрмалы
Знаменитый российский шоумен Максим Галкин порадовал поклонников личной фотографией со своей любимой супругой Аллой Пугачевой из отпуска в Юрмале.
Обновлено вчера в 09:09