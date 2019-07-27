Общество

Ученая объяснила жару в Европе и холод в РоссииРИА Новости 19:25

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
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с чего всё началось

Ученые объяснили почему в Европе аномальная жара, а в России ливни и холод

Жара и солнце воцарились даже на туманном Альбионе: в Британии стоят рекордные +38 градусов. Москвичи и жители Центральной России, напротив, вынуждены доставать осенние куртки.
Комсомольская правдавчера в 10:21

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Названы причины жары в Европе и холода в России

Газета.Ru20:13

Ученая объяснила жару в Европе и холод в России

РИА Новости19:25

Ученые объяснили жару в Европе и холод в России

Lenta.ru16:19

Синоптик назвала причины рекордной жары в Европе и холода в России

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Синоптики объяснили похолодание в России и рекордную жару в Европе

РБК17:38

Ученые объяснили рекордную жару в Европе и резкое похолодание в России

Телеканал 360°15:58

Ученые объяснили почему в Европе аномальная жара, а в России ливни и холод

Комсомольская правдавчера в 10:21
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:31, Вашингтон
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В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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