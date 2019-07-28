Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в РоссииРИА Новости вчера в 19:25
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
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с чего всё началось
Жара и солнце воцарились даже на туманном Альбионе: в Британии стоят рекордные +38 градусов. Москвичи и жители Центральной России, напротив, вынуждены доставать осенние куртки.Комсомольская правда26 июля в 10:21
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Ученые объяснили почему в Европе аномальная жара, а в России ливни и холод
Комсомольская правда26 июля в 10:21
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Политика
Командующий ВМС Ирана прибыл в Петербург
Обновлено в 03:07
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.
Обновлено 25 июля в 12:45
Политика
Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова призналась, что поправляется на нервной почве
Как заметила Ирина Дубцова, лишний вес она набирает и сбрасывает независимо от количества съеденной пищи.
Обновлено вчера в 06:07
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Политика
Зеленскому следует дать автономию Донбассу – Медведчук
Украина не перестанет быть унитарным государством, если по аналогии с Крымом автономию получит и Донбасс, и команде Зеленского нужно публично заявить о поддержке создания такой автономии.
Обновлено вчера в 19:03
Авто
Цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4 официально подтверждена
Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:36
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие
День Военно-морского флота отмечают сегодня в России
Изначально День ВМФ отмечали 24 июля. С 1980 года дата стала переходящей. В 2019 году праздник выпал на 28 июля.
Обновлено вчера в 17:04
Здоровье
О пользе огурца рассказали специалисты
Ранее ГЛАС рассказал: специалисты объяснили максимальные сроки ожидания врача.
Обновлено в 01:59
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Общество
«Как из кино про зомби»: украинские электрички испугали пользователей Сети
"Похоже на поезд из фильма про зомби", - написал Евгений Николаевич Семыкин.
Обновлено в 02:46
Политика
Ищенко: Большинство жителей Донбасса станут российскими гражданами
«В конце концов в Донбассе стали раздавать российские паспорта, значит рано или поздно там будут жить в большинстве своем российские граждане», — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии выросла на 30,5%
Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии увеличилась на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,797 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено 26 июля в 12:38
Политика
В Грузии по делу о беспорядках арестовали экс-министра обороны
Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в столице.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Greenpeace назвал пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке – это катастрофа планетарного масштаба, сообщает "360".
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали 11 человек
Один человек погиб, 11 - пострадали при стрельбе в Бруклине (Нью-Йорк).
Обновлено в 01:27
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Анита Цой появилась в инвалидной коляске на фестивале «Жара»
На ковровой дорожке Анита Цой появилась в инвалидной коляске. Певица держалась бодро и попросила поклонников не унывать.
Обновлено вчера в 15:17
Кино
Американский режиссер Майкл Бэй приехал в Киев на встречу с Кличко
Обновлено вчера в 17:11
Единоборства
Российский боец Царукян одержал первую победу в UFC
Российский боец армянского происхождения Арман Царукян выиграл свой первый бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
«Краснодар» победил «Сочи» и вышел на первое место
В матче третьего тура чемпионата России «Краснодар» в родных стенах переиграл «Сочи».
Обновлено вчера в 14:05
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
В Амурской области подтоплены 593 жилых дома
На территории 16 населенных пунктов региона подтоплены 593 жилых дома, эвакуированы 980 человек, включая 333 ребенка.
Обновлено вчера в 05:22
Политика
В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний
Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено вчера в 20:17