Общество

Ученая объяснила жару в Европе и холод в РоссииРИА Новости вчера в 19:25

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
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с чего всё началось

Ученые объяснили почему в Европе аномальная жара, а в России ливни и холод

Жара и солнце воцарились даже на туманном Альбионе: в Британии стоят рекордные +38 градусов. Москвичи и жители Центральной России, напротив, вынуждены доставать осенние куртки.
Комсомольская правда26 июля в 10:21

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Ученые объяснили жару в Европе и холод в России

Известиявчера в 16:21

Названы причины жары в Европе и холода в России

Газета.Ruвчера в 20:13

Новая климатическая эра стала причиной летних погодных аномалий в России и Европе

РИАМО26 июля в 11:37

Ученая объяснила жару в Европе и холод в России

РИА Новостивчера в 19:25

Синоптики объяснили похолодание в России и рекордную жару в Европе

РБКвчера в 17:38

Ученые: жара и холод терроризируют планету из-за смены климатических эпох

Вести.Ruвчера в 18:44

Ученые объяснили почему в Европе аномальная жара, а в России ливни и холод

Комсомольская правда26 июля в 10:21
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
Политика

Командующий ВМС Ирана прибыл в Петербург

Обновлено в 03:07
Космос

Астрономы нашли умирающего двойника Солнца

Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.
Обновлено 25 июля в 12:45
Политика

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере.
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Ирина Дубцова призналась, что поправляется на нервной почве

Как заметила Ирина Дубцова, лишний вес она набирает и сбрасывает независимо от количества съеденной пищи.
Обновлено вчера в 06:07
Экономика

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Политика

Зеленскому следует дать автономию Донбассу – Медведчук

Украина не перестанет быть унитарным государством, если по аналогии с Крымом автономию получит и Донбасс, и команде Зеленского нужно публично заявить о поддержке создания такой автономии.
Обновлено вчера в 19:03
Авто

Цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4 официально подтверждена

Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:36
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции

На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие

День Военно-морского флота отмечают сегодня в России

Изначально День ВМФ отмечали 24 июля. С 1980 года дата стала переходящей. В 2019 году праздник выпал на 28 июля.
Обновлено вчера в 17:04
Здоровье

О пользе огурца рассказали специалисты

Ранее ГЛАС рассказал: специалисты объяснили максимальные сроки ожидания врача.
Обновлено в 01:59
Общество

Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено вчера в 06:07
Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Общество

«Как из кино про зомби»: украинские электрички испугали пользователей Сети

"Похоже на поезд из фильма про зомби", - написал Евгений Николаевич Семыкин.
Обновлено в 02:46
Политика

Ищенко: Большинство жителей Донбасса станут российскими гражданами

«В конце концов в Донбассе стали раздавать российские паспорта, значит рано или поздно там будут жить в большинстве своем российские граждане», — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии выросла на 30,5%

Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии увеличилась на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,797 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено 26 июля в 12:38
Политика

В Грузии по делу о беспорядках арестовали экс-министра обороны

Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в столице.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие

Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

Обновлено вчера в 22:20
Общество

Greenpeace назвал пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке – это катастрофа планетарного масштаба, сообщает "360".
Обновлено в 01:43
Происшествия

В Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали 11 человек

Один человек погиб, 11 - пострадали при стрельбе в Бруклине (Нью-Йорк).
Обновлено в 01:27
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Анита Цой появилась в инвалидной коляске на фестивале «Жара»

На ковровой дорожке Анита Цой появилась в инвалидной коляске. Певица держалась бодро и попросила поклонников не унывать.
Обновлено вчера в 15:17
Кино

Американский режиссер Майкл Бэй приехал в Киев на встречу с Кличко

Обновлено вчера в 17:11
Единоборства

Российский боец Царукян одержал первую победу в UFC

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян выиграл свой первый бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол

«Краснодар» победил «Сочи» и вышел на первое место

В матче третьего тура чемпионата России «Краснодар» в родных стенах переиграл «Сочи».
Обновлено вчера в 14:05
Общество

В храме объяснили помощь митингующим на Тверской

Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии

В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено вчера в 12:09
Общество

В Амурской области подтоплены 593 жилых дома

На территории 16 населенных пунктов региона подтоплены 593 жилых дома, эвакуированы 980 человек, включая 333 ребенка.
Обновлено вчера в 05:22
Политика

В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний

Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено вчера в 20:17
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