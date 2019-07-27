Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в РоссииРИА Новости 19:25
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
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с чего всё началось
Жара и солнце воцарились даже на туманном Альбионе: в Британии стоят рекордные +38 градусов. Москвичи и жители Центральной России, напротив, вынуждены доставать осенние куртки.Комсомольская правдавчера в 10:21
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Ученые объяснили почему в Европе аномальная жара, а в России ливни и холод
Комсомольская правдавчера в 10:21
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
Общество
Лас-Вегас оккупировали кузнечики
В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 19:36
Происшествия
Алана Мамаева выставила машину мужа на продажу
Алана Мамаева, супруга российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего наказание в исправительной колонии, выставила на продажу автомобиль мужа.
Обновлено вчера в 02:21
Недвижимость
Особенности ЖКХ в Израиле
Ограниченность природных ресурсов и возрастающие объемы строительства создали в Израиле необычную систему ЖКХ, которая совмещает последние достижения техники и автономность.
Обновлено в 05:48
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Экономика
Балльная система постановления о локализации в автопроме может быть распространена на газомоторный и электротранспорт
Первое постановление предлагается дополнить абзацем, согласно которому "в случае получения документов о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ после 6 июня 2019 г. балльная оценка технологических операций/условий, выполняемых на территории РФ, в совокупности должна составлять для автомобилей не менее 2000 баллов, для автобусов - не менее 1700 баллов".
Обновлено в 03:41
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Музыка
Обложку альбома группы Nirvana с автографом Кобейна продадут в России
Обложку последнего альбома группы Nirvana — In Utero — с автографом Курта Кобейна выставят на торгах 27 июля.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве
«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:09
Политика
В Германии заявили о желании большинства немцев сблизиться с Россией
Согласно результатам исследований, 50 процентов жителей Западной Германии хотели бы улучшений отношений с Россией, а в Восточной Германии за сближение с РФ проголосовали 72 процента.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 17:42
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено в 17:20
Политика
Лидер республиканцев в сенате США получил хештег «московский Митч»
Хештег #MoscowMitch получил на выходных от журналистов и пользователей соцсетей лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл.
Обновлено в 19:07
Технологии
«Инновационная ОС» MIUI 11 выйдет до зимы
Короткое сообщение обещает выпуск «инновационной ОС» MIUI 11 до зимы.
Обновлено в 10:26
Транспорт
Движение транспорта в центре Москвы ограничат в воскресенье
В связи с проведением в воскресенье, 28 июля, заезда "ГУМ-Авторалли" в центре столицы будет временно ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в московском Центре организации дорожного движения.
Обновлено в 17:55
Авто
Первые изображения новой Audi Q5 появились в Сети
Изображения доказывают, что авто ждет глобальные изменения и передней и задней части авто, уже сейчас видна значительно суженная решетка радиатора, специалисты уверены, что такой ход делает его "роднее" с Q7.
Обновлено в 12:45
Авто
Начались продажи бюджетного аналога Nissan Qashqai
Стоимость кросса стартует с 89800 юаней (820000 руб.), самая "заряженная" версия выйдет - 127800 юаней (1 170000 руб.).
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено в 17:56
Здоровье
Названы лекарства, которые категорически нельзя принимать с алкоголем
Категорически запрещено принимать вместе со спиртосодержащими напитками антибиотики групп фторхинолонов и аминогликозидов.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.
Обновлено в 12:23
Футбол
Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Акция «за честные выборы» в Москве. Главное
Что произошло В субботу, 27 июля, в Москве прошла несанкционированная властями акция оппозиции, требовавшей допустить на выборы в Мосгордуму кандидатов, снятых из-за претензий к подписям и другим собранным документам.
Обновлено в 16:14
Футбол
«Ювентус» хочет обменять Дибалу на Лукаку
Туринский "Ювентус" предлагает нападающего Пауло Дибалу в обмен на нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
СМИ сообщили об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
По данным портала avia.pro,в результате ракетного удара были подбиты два украинских транспортных самолета Ил-76.
Обновлено в 19:27
Футбол
Краснодар — Сочи 3:0
Обновлено в 13:51
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Никита Пресняков отмечает бумажную свадьбу с Аленой Красновой
Знаменитость напомнила, что 27-го июля 2017-го года они с Никитой Пресняковым узаконили отношения, а сегодня отмечают бумажную свадьбу.
Обновлено в 06:47
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22