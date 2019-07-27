Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в РоссииРИА Новости вчера в 19:25
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
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с чего всё началось
Жара и солнце воцарились даже на туманном Альбионе: в Британии стоят рекордные +38 градусов. Москвичи и жители Центральной России, напротив, вынуждены доставать осенние куртки.Комсомольская правда26 июля в 10:21
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Ученые объяснили почему в Европе аномальная жара, а в России ливни и холод
Комсомольская правда26 июля в 10:21
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
Единоборства
Джервонта Дэвис нокаутировал Рикардо Нуньеса и сохранил титул WBA
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в Москве
Свыше 1 тысячи человек были задержаны в ходе акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке
Во Владивостоке прошел парад в честь Дня Военно-морского флота.
Обновлено в 00:09
Наука
Ученые: Большинство людей неправильно едят яблоки
Специалисты из австрийского Университета Граца пришли к выводу, что большинство людей неправильно едят яблоки.
Обновлено вчера в 03:24
Общество
От паводка в Приамурье могут пострадать еще 24 населенных пункта
От паводка в Амурской области могут пострадать еще 24 населенных пункта и около тысячи жилых домов, сообщил в воскресенье на внеочередном расширенном заседании правительства региона министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Венглинский.
Обновлено в 00:01
Общество
Эксперты рассказали о влиянии погоды на качество российской пшеницы
Качество российской пшеницы в отдельных субъектах страны из-за неблагоприятных погодных условий в этом году ухудшилось.
Обновлено вчера в 20:43
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: «Команда готовилась меня заменить в квалификации»
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что его могли заменить в квалификации "Гран-при Германии", которую он выиграл.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Ищенко: Большинство жителей Донбасса станут российскими гражданами
Народные республики Донбасса развиваются при поддержке России, и рано или поздно большинство жителей региона станут российскими гражданами.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено 26 июля в 20:22
Шоу-бизнес
На одного принца меньше: внук Грейс Келли женился
У молодоженов было две церемонии: гражданская — во дворце принца Монако, которая прошла в пятницу и религиозная — в Кафедральном соборе, где в 1956 году венчались актриса Грейс Келли и принц Монако Ренье II (бабушка и дедушка жениха, - Прим.ред.).
Обновлено вчера в 15:50
Здоровье
Медработник пожаловалась министру на обслуживание в поликлинике
Формальное отношение медперсонала детских поликлиник к проблемам прохождения диагностики детей на туберкулез вызвало жалобу оренбургского медработника министру здравоохранения, сообщает 27 июля сайт «Новости Оренбурга Orenday».
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Сильный пожар снова произошел в Подмосковье
В подмосковном Сергиевом Посаде произошел сильный пожар.
Обновлено вчера в 18:25
Футбол
Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Зеленского попросили о запуске поездов в Крым
Обновлено 26 июля в 09:31
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено вчера в 05:29
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Космос
Джессика Меир о том, каково стать первой шведкой в космосе: «Скоро подопытным кроликом буду я» (SVT, Швеция) (SVT)
Впервые женщина из Швеции окажется в космосе. SVT удалось связаться с ней: сейчас она проходит обучение в подмосковном Звездном городке.
Обновлено вчера в 17:39
Футбол
Фанаты «Спартака» провели акцию на матче с «Тамбовом»
Фанаты московского "Спартака" провели акцию на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Умерла озвучившая подружку Микки Мауса актриса
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Прокуратура США требует $100 миллионов от россиянина Винника и BTC-e
Американская прокуратура подала иск против россиянина Александра Винника и биржи криптовалют BTC-e для того, чтобы потребовать 100 млн долларов.
Обновлено 26 июля в 23:05
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено 26 июля в 05:14
Единоборства
Россиянин Царукян победил Обена-Мерсье на турнире UFC 240
Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян одержал победу над канадцем Оливье Обеном-Мерсье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 240, который проходит в канадском Эдмонтоне.
Обновлено вчера в 23:30