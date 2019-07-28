Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в РоссииРИА Новости вчера в 19:25
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
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с чего всё началось
Жара и солнце воцарились даже на туманном Альбионе: в Британии стоят рекордные +38 градусов. Москвичи и жители Центральной России, напротив, вынуждены доставать осенние куртки.Комсомольская правда26 июля в 10:21
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Ученые объяснили почему в Европе аномальная жара, а в России ливни и холод
Комсомольская правда26 июля в 10:21
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Обновлено в 05:40
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 14:02
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Экономика
Подписано соглашение о создании в Приамурье производства метанола
Производство метанола мощностью 1 миллион тонн в год появится в Амурской области.
Обновлено 26 июля в 21:40
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Петербургом
В Ленинградской области на 135-м км автодороги Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение двух автомобилей, которое привело к гибели четырёх человек.
Обновлено в 06:13
Религия
На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек
Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:08
Общество
В Амурской области эвакуируют 3 тысячи человек
Доклад делал губернатор Амурской области Василий Орлов. Он сообщил, что в регионе предстоит эвакуировать 3 тысячи жителей.
Обновлено 26 июля в 02:42
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
Обновлено в 05:14
Гаджеты
Бывший сотрудник Nokia объяснил фиаско Windows Phone
Бывший инженер компании Nokia, который был участником разработки смартфонов на базе Windows Phone, рассказал о причинах неудачи и малой популярности у пользователей этого гаджета, сообщает портал Ferra.
Обновлено вчера в 23:57
Здоровье
Православная певица рассказала, как врачи бегут из Орловской области
Исполнительница духовных песен, солистка Орловской государственной филармонии Наталья Куприянова на своей странице «ВКонтакте» пожаловалась на отток врачей из Орловской области.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Санкт-Петербурге погиб известный видеоблогер из Белоруссии
Популярный белорусский видеоблогер погиб в Санкт-Петербурге во время съемок очередного ролика.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Лас-Вегас оккупировали кузнечики
Обновлено вчера в 19:36
Футбол
«Ливерпуль» приобрел футболиста-рекордсмена АПЛ
"Ливерпуль" объявил о приобретении футболиста лондонского "Фулхэма" Харви Эллиотта, который выступает на позиции полузащитника.
Обновлено в 04:56
Политика
Путин объяснил, для чего спускается под воду и поднимается в небо
Президент России Владимир Путин рассказал, что спускается под воду на батискафе и поднимается в небо для того, чтобы лучше понять цену труда россиян, которые работают в этих условиях.
Обновлено вчера в 10:14
Общество
Психологи дали советы возвращающимся из отпуска
Специалисты московского департамента труда и социальной защиты рекомендовали возвращаться из отпуска к середине рабочей недели, чтобы до выходных оставалось меньше дней.
Обновлено в 06:01
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья продукты
Диетологи предупреждают, что есть еда, которая не просто не приносит пользы, но способна нанести здоровью существенный урон.
Обновлено вчера в 15:46
Финансы
Курсу доллара спрогнозировали новый всплеск в августе
Курс доллара в августе может снова возобновить рост, предупреждают эксперты.
Обновлено вчера в 12:55
Транспорт
С начала года пассажиры совершили на метро более миллиарда поездок
Более 1,2 миллиарда поездок совершено в московском метро за первое полугодие.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Отеки ног связали с недостатком воды в организме
Эксперт Виктория Савицкая связала отеки с острой нехваткой воды в организме, а не наоборот, как обычно считают люди.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
В Екатеринбурге в результате наезда автобуса на пешеходов в Верх-Исетском районе пострадали два человека.
Обновлено в 03:53
Политика
Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляже
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже.
Обновлено вчера в 13:13
Общество
Умерла актриса, озвучивавшая Минни Маус
Обновлено в 05:46
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе
Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы, сообщило министерство обороны еврейского государства.
Обновлено в 05:05
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15