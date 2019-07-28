Жара и солнце воцарились даже на туманном Альбионе: в Британии стоят рекордные +38 градусов. Москвичи и жители Центральной России, напротив, вынуждены доставать осенние куртки.

с чего всё началось

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.

Ученая объяснила жару в Европе и холод в России

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